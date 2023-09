NewTuscia – CALCATA – Calcata Ecofestival è un progetto del Comune di Calcata nato in collaborazione con le associazioni del territorio e i cittadini, giunto quest’anno alla quarta edizione.

La manifestazione intende proporre una riflessione sul legame tra sostenibilità ambientale e sociale, messo in evidenza tra l’altro nei diversi rapporti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. La storia recente ha posto al centro del dibattito sociale l’importanza della tutela dell’ambiente, e di conseguenza la necessità di attivare cambiamenti strutturali attraverso azioni consapevoli. In tale direzione Calcata Ecofestival intende essere un momento di incontro tra cittadini, operatori, artigiani per condividere e far crescere la visione ecologista che anima diverse realtà locali.

L’obiettivo della manifestazione è anche valorizzare il patrimonio ambientale e culturale di Calcata attraverso un programma attento a promuoverne cultura, tradizioni, ricchezze naturali, creando occasioni di relazione tra cittadinanza e visitatori, e tra i diversi nuclei della popolazione. Le iniziative sono finalizzate a comunicare la ricchezza dell’ambiente naturale della Valle del Treia, a farne conoscere aspetti insoliti della cultura immateriale, a favorire un turismo lento e sostenibile, a offrire occasioni di incontro per la comunità locale. Calcata è un paese di tradizioni antichissime, di orti, artisti e artigiani, di paesaggi affascinanti e offre la possibilità di fare esperienze significative e di conoscere una comunità che sta riflettendo su come costruire una relazione più rispettosa e umana con la terra. Il programma prevede incontri, laboratori, spettacoli, musica e passeggiate.

La sfida di Calcata Ecofestival è quella di creare e cucire nuove relazioni, per consentire che la cultura delle humanities torni centrale nei processi di cambiamento sociali e produttivi: relazioni tra cittadini, amministratori, turisti e abitanti, realtà produttive, artigianali, culturali e artistiche, relazioni inclusive che tengano conto di tutte le fasce della popolazione, bambini e anziani. In questo senso nella programmazione della manifestazione sono coinvolti l’Ente Parco Valle del Trja, il Biodistretto della via Amerina e delle Forre, le molte associazioni che operano nel paese ed in particolare l’associazione il Granarone che ne coordina la realizzazione, e da quest’anno anche il Servizio Civile Nazionale e il Servizio Civile Internazionale.

Programma

Venerdi 8

ore 18 Biblioteca comunale di Calcata

Il cibo di casa tra fiabe e realtà. Tracce di memoria dei sapori di Calcata

letture e racconti dal libro di Aurora Cecchini e Carlo Tonnarini, intervengono gli autori (Emia edizioni)

Sabato 9

ore 10.30 Il Granarone

Relazioni ecologiche. Come salva-guardare l’eco-ego sistema

a cura di Francesca De Cagno, psicologa

ore 11 Palazzo Baronale

Gatto-panino e lo Zentangle. Diamo spazio alla fantasia

laboratorio per bambini con Manuela Da Ponte

ore 17.30 Il Granarone

Novità archeologiche nel territorio di Calcata: le necropoli orientali di Narce

a cura dell’archeologo Marco Pacifici

ore 20 Teatro di Capomandro

Miti di stelle

scritto e narrato da Sista Bramini

polifonie eseguite da Camilla Dell’Agnola, Francesca Ferri, Roberta Santacesaria

O Thiasos TeatroNatura

in collaborazione con il Parco Valle del Treja

Domenica 10

ore 9.30 Parco Valle del Treja

Archeologia e natura. Passeggiata tra le bellezze dell’Agro Falisco

guidata da Simone Perinelli, guida AIGAE , durata 4 ore, attrezzatura scarpe da trekking, zaino, acqua

Appuntamento sede Parco Valle del Treia, Piazza Umberto I

ore 9.30 Calcata nuova, parcheggio

La famiglia Anguillara. Camminare nella storia

visita guidata da Teresa di Cosimo, guida AIGAE, durata 6 ore, prenotazioni 3385064584

Appuntamento parcheggio Calcata nuova

dalle ore 10 alle 18, piazza Umberto I

Mercatino biologico a cura dell’associazione Terra Terra

e mercatino della creatività di Calcata

ore 12

La mia vita in campagna e L’importante è scegliere

monologhi sarcastico comici scritti e recitati da Nicoletta Achille

ore 16 Il Granarone

Condividere sogni

spettacolo di teatro figura per bambini e non solo scritto e recitato da Nicoletta Achille

ore 17 Palazzo Baronale

Gli Anguillara. Curiosità e approfondimenti

a cura di Manuela Da Ponte e Teresa Di Cosimo

ore 18 Il Granarone

Camminare per scoprire e tutelare la natura

a cura del Biodistretto della via Amerina e delle forre, con Teresa di Cosimo e Fabiana Poleggi

ore 19 piazza Umberto I

Ensamble Invisibile Trio. Concerto di Balfolk

Cristina Majnero clarinetti, Francesco Monti violino e cornamusa, Renato Ciaralli chitarra

Calcata Ecofestival è un’iniziativa del Comune di Calcata in collaborazione con l’associazione Il Granarone, con il patrocinio del Parco Valle del Treja, la partecipazione del Servizio Civile Nazionale e del Servizio Civile Internazionale info: calcataecofestival@gmail.com

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero

info: fb calcataecofestival /in calcataecofestival

calcataecofestival@gmail.com

fb comunedicalcatainforma