NewTuscia – TARQUINIA – Sabato 9 settembre, alle ore 18, presso la Cittadella di Semi di Pace si terrà un incontro in cui la prof.ssa Marina Boscaino, portavoce nazionale dei comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata, illustrerà i motivi per cui questa proposta di riforma dello stato porterà a conseguenze nocive per le regioni centro-meridionali del nostro paese, minandone l’unità e ledendo l’eguaglianza dei diritti di tutti i cittadini.

La prof. Boscaino, inoltre, ci informerà della manifestazione che si terrà a Roma il prossimo 7 ottobre per la difesa e l’attuazione della Costituzione, contro l’autonomia differenziata e lo

stravolgimento della nostra Repubblica parlamentare.

Il Direttivo Anpi

della sez. “10 Giugno 1944”