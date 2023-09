NewTuscia – VITERBO .- È quello che potrebbe definirsi l’autentico colpo di mercato dell’ultima ora, anche se non si tratta di un nuovo acquisto, ma di una splendida riconferma.

Alessandro Cittadini, centro di 207 cm, un palmares che non ha bisogno di alcun commento, campionati vinti in tante piazze illustri, una Coppa Italia, una Supercoppa, quarto posto all’Eurolega, 96 maglie in Nazionale con bronzo agli Europei di Svezia, oro e bronzo ai Giochi del Mediterraneo, è ritornato sulle proprie intenzioni manifestate dopo la conquista della categoria superiore di chiudere con l’attività agonistica. Protagonista con la Stella Azzurra Viterbo nelle ultime due stagioni, artefice della promozione in serie B, l’atleta umbro ha accettato la proposta della dirigenza viterbese per un altro anno in maglia biancostellata.

“Alessandro – afferma la dirigenza di via Monti Cimini – ha un’esperienza invidiabile, è uomo squadra, ha carisma in campo e fuori e soprattutto è ancora un grande giocatore. In un roster di notevole livello come quello che abbiamo costruito quest’anno la sua presenza sarà certamente importantissima ed il valore aggiunto che ancora una volta ci porterà costituirà un elemento fondamentale. Siamo veramente felici di questa sua scelta e dell’attaccamento che, rivalutando le proprie intenzioni, ha voluto dimostrare verso i nostri colori”.

A Cittadini, oltre che la sua maglia numero 5, viene affidata quest’anno anche la conduzione, quale Capo Allenatore, della squadra Under 19 Eccellenza e la preparazione specifica del reparto lunghi della prima squadra.

Ad Alessandro il bentornato di tutta la Stella Azzurra Viterbo.