Lunedì 11 settembre 2023, ore 10.00

OpenHub Lazio di Viterbo, via Luigi Rossi Danielli 11

A cura di OpenHub Viterbo e ALICENOVA

NewTuscia – VITERBO – Lunedì 11 settembre alle ore 10.00 presso l’OpenHub Lazio di Viterbo sito in via Luigi Rossi Danielli 11, In collaborazione con la Cooperativa Sociale ALICENOVA, inizia il primo ciclo di laboratori di orientamento al lavoro destinato alle nuove cittadine e ai nuovi cittadini.

Il percorso di orientamento, inserito nel contesto dei progetti di accoglienza gestiti dalla cooperativa sul territorio, è stato co-progettato tenendo conto di diritti e doveri, aspettative, caratteristiche personali e culturali dei beneficiari. L’obiettivo è quello di orientare attivamente i partecipanti verso modalità corrette ed efficaci di ricerca di un impiego regolare.

Verranno trattati alcuni temi legati agli aspetti giuslavoristici, alle diverse forme di contratto e alla funzione dei servizi territoriali che si occupano delle politiche del lavoro con l’obiettivo di trasferire quelle nozioni e quelle competenze chiave richieste oggi dal mercato.

Tali abilità e conoscenze, in particolare quelle definite “soft skills” unite al sostegno e all’accompagnamento ai servizi del territorio sono indispensabili per favorire l’acquisizione di strumenti per l’autonomia, potenziando la centralità dell’individuo e l’inclusione sociale in un contesto dinamico e complesso. In quest’ottica, assume sempre più importanza un modello di apprendimento che si colleghi al mondo reale con attività orientate all’azione e basate proprio sulle competenze trasversali.

ALICENOVA è impegnata in progetti di accoglienza per richiedenti asilo nei diversi comuni della provincia di Viterbo. Il programma proposto tiene in considerazione diritti, doveri, aspettative, caratteristiche personali, contesto culturale e politico di provenienza dei beneficiari.

Il luogo dell’evento, l’OpenHub Lazio di Viterbo, è uno spazio fisico dedicato all’incontro tra cittadinanza, amministrazioni pubbliche, terzo settore, università, scuole ed imprese. L’Hub è aperto al territorio e offre servizi pubblici gratuiti alla persona e alle imprese, nonché iniziative sociali e culturali.

Il corso è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza. Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente, puoi contattarci chiamando il numero verde 800985099 o scrivendo a viterbo@openhublazio.it