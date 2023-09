NewTuscia – NARNI – 5 settembre – Si corre domenica prossima, 10 settembre, a Narni il 4° Trofeo Gole del Nera di podismo. L’Asd Atletica Avis Narni, che organizza l’evento sportivo, ripropone l’affascinante percorso all’interno dell’area naturalistica delle Gole con una gara di 12 chilometri che porterà i runner ad immergersi in ambienti paesaggistici e naturalistici di grande effetto e bellezza. La partenza è fissata alle 9,30 dall’impianto di atletica “F.Bertolini” dello scalo da dove poi si imboccheranno alcune strade che costeggiano il Nera, tra cui la Ss Tiberina fino alla frazione di Stifone, l’antico porto fluviale romano che segna l’ingresso dentro le Gole del Nera attraverso il ponte d’acciaio che passa sopra sul fiume da cui prendono il nome. Da lì si risalirà per l’altra metà del percorso passando lungo il tracciato ciclo-pedonale dell’antica ferrovia che costeggia il corso d’acqua per tornare al campo di atletica. Il Trofeo Gole del Nera è patrocinato dal Comune di Narni nell’ambito del programma della Federazione italiana di Atletica Leggera. (ptn 590/23 12.00)