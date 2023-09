NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Ancora entusiasti per aver vissuto una delle serate più emozionanti dell’anno per Viterbo con l’eccezionale trasporto della macchina di Santa Rosa, per cui ringraziamo il Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa e tutti gli organizzatori, ci facciamo portavoce di alcune “stranezze” evidenziateci dai cittadini durante i festeggiamenti.

Il giorno in cui è sfilato il corteo con il Sacro cuore della Santa e poi anche allo spettacolo della Contesa i cittadini non hanno potuto utilizzare le tribune già installate e posizionate nelle varie piazze. Nelle foto inviatemi si può notare come esse infatti siano rimaste vuote, ma quello che ci chiediamo è perché essendo tra l’altro già pagate dai cittadini e installate le stesse non possano essere rese disponibili a titolo gratuito degli spettatori e dei visitatori?

L’amministrazione comunale poteva inserire le iniziative nel piano di sicurezza qualora fosse stato questo il problema e rendere le tribune utilizzabili come avveniva negli anni precedenti. La cosa ancora più strana è che ieri invece erano accessibili! Anche un po’ di attenzione in più per gli accessi dei disabili sarebbe stata gradita. Questo soprattutto se si vuole andare verso un’ottica di accoglienza turistica, anche se in realtà mi sembra che già dallo scorso anno più che verso l’accoglienza, si stia facendo di tutto per rendere questa festa riservata. Ricordo ancora gli impegni presi dal nostro Assessore alla bellezza di pubblicizzarla sui canali Rai… Alle tante belle parole degli Amministratori vorremmo che seguissero anche i fatti. È ora!

Cepparotti Elisa

Coordinatore Comunale

Lega Salvini Viterbo.