NewTuscia – VITERBO – Come scrivo ogni anno, le valutazioni sui tempi del trasporto sono solo uno spunto in più per far parlare i Viterbesi della macchina di Santa Rosa, con curiosità e statistiche. Magari sono uno strumento ulteriore per fare delle considerazioni per migliorare sempre di più la sicurezza del trasporto da parte del capo facchino Rossi e il presidente del Sodalizio Mecarini.

Il trasporto del 2022 è stato diverso nel percorso, ecco perché il confronto è stato fatto con il trasporto pre-covid, del 2019. Ebbene GLORA 2023 – ultimo trasporto per lei – ha battuto tutti i tempi di tutte le tratte di Gloria 2019. Il motivo è sicuramente l’approccio del facchino verso la macchina, la sente più sua ogni trasporto in più che fa e, dopo 6 trasporti, conosce bene i punti dove potrebbero esserci delle accollate pesanti. Rossi e Mecarini, l’esperienza maturata con Gloria, come piloti – permettetemi il paragone – conoscono pregi e difetti della Macchina che guidano. Sono sicuro che il prossimo anno, con la nuova macchina, i tempi saliranno.

PARTENZA, ARRIVO E TEMPI DEL TRASPORTO

La partenza della macchina è stata alle 21.52, molto vicina al record negativo dello scorso anno, quando partì alle 22 per i noti motivi sulla sicurezza. Ora di arrivo 00:11, il tempo del trasporto è stato 2 ore e 19 minuti, quasi 15 minuti in più rispetto a Gloria 2019, con soste più lunghe.

SOSTA TECNICA A SANT’EGIDO (Corso Italia)

L’unica tappa che è risultata più lunga nei tempi, rispetto al trasporto del 2019, è stata quella della sosta tecnica a Sant’Egidio, con un tempo record negativo di 11′ e 28″ dal Suffragio a Piazza del Teatro.

SALITA

L’unico tempo dove si potrebbe usare la parola “record” è la salita di Santa Rosa, l’unico tratto dove il facchino mette tutta la sua potenza, le ultime forze, arrivano nella seconda parte ad accennare una corsa leggera. Quest’anno è stato un buon tempo: 2’30”, comunque lontano dal tempo record di 2’22” di Gloria 2018. È partita benissimo, ha superato molto bene la seconda fase della salita, poi ha perso qualche secondo sulla girata. Comunque rimane un ottimo tempo di salita.

PER I PIU’ CURIOSI

– il tratto più breve è stato Piazza della Erbe-Chiesa del Suffragio con un tempo di 2’03”;

– il tratto più lungo: Suffragio-Piazza del Teatro con 11’23”;

– sosta più breve a Piazza delle Erbe 15’18”;

– sosta più lunga: piazza del Teatro 32’44”.

Per i più curiosi, a seguire la tabella dei tempi di tutto il trasporto.

Dal vostro Nuccio Chiossi, arrivederci al Trasporto 2024, della nuova macchina di Santa Rosa Dies Natalis.