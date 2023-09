Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – E’ stata presentata la XXVII edizione di Quartieri dell’Arte stamattina presso la sala consiliare del Comune di Viterbo.

A presenziare il vicesindaco ed assessore alla cultura Alfonso Antoniozzi con il direttore artistico di QdA Gian Maria Cervo. Quest’anno c’è la novità di spettacoli anche a Vejano ed era presente la sindaca Teresa Pasquali.

Antoniozzi ha lodato l’impegno pluriennale e l’esperienza internazionale di Cervo che, con Quartieri dell’Arte, che è solo uno dei vari festival che il direttore artistico di QdA propone in tutta Italia, permette la crescita culturale della Tuscia ed ora “c’è la convenzione con il Comune di Viterbo di questa manifestazione. Viterbo per la cultura vuole tornare ad essere e fare il capoluogo proponendo iniziative che possono coinvolgere e migliorare anche altri paesi. La collaborazione con Vejano ne è un esempio”.

Cervo ha illustrato i 21 eventi in programma fino ad ottobre e parlato dei vari festival che cura in tutta Italia. Il sindaco di Vejano ha lodato il lavoro dell’assessore Antoniozzi nel coinvolgere anche altri paesi per una crescita dei Festival in tutta la Tuscia.

Sotto tutti i dettagli della conferenza stampa nei video.



Programma XXVII edizione Quartieri dell’Arte