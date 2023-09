Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Il Prof. Luca Burzelli presenterà domani mercoledì 6 settembre alle ore 17,30 presso Palazzo Roberteschi il testo ” Storie di Orte nel Medioevo et ultra ” alla presenza dell’autore Abbondio Zuppante, per la sezione “Culturalia” dell’Ottava di Sant’Egidio.

Il testo storico e’ frutto della collaborazione del Centro Studi per il patrimonio di San Pietro in Tuscia e dell’ Ente Ottava Medievale.

Il libro raccoglie alcuni studi condotti nel corso degli anni dall’autore con il fine di “mettere a disposizione di lettori, in particolare locali, e giovani studenti aggiungiamo noi, un insieme di saggi non facili da reperire sulle vicende ortane negli ultimi secoli del Medioevo.”

Opportunamente lo studioso nella sua premessa al testo precisa come abbia dovuto tener conto della continua evoluzione della ricerca storica, per una maggiore disponibilità di materiale e fonti archivistici e, “ per un felice aumento di studiosi e di pubblicazioni “ . Per questo tutti gli articoli, tranne i più recenti, sono stati opportunamente revisionati.

Il testo è arricchito dalla Prefazione del Presidente della Società romana di storia patria, prof. Tommaso di Carpegna Falconieri, che afferma: non possiamo che essere grati ad Abbondio Zuppante per questo libro e per l’intera sua opera di studioso, per cui e’ riuscito a creare, accanto alla Orte eretta e scavata nel tufo, una seconda Orte, che racconta e spiega la prima attraverso la carta, l’inchiostro e il pensiero”.

I temi del testo vanno dallo Stemma cittadino, alla figura di Lando Leoncini e la storiografia medievale.

Dai riflessi locali dello Grande Scisma con Verrocchio da Orte tra Malatesta dei Malatesti e papa Bonifacio IX.

L’autore tratta poi della Rocca albornoziana di Orte, delle porte cittadine e delle altre fortificazioni tardomedievali, dell’antica Cattedrale, dei Castelli di Bagnolo e Baucca.

Altri capitoli del testo riguardano la Chiesa dell’Ospedale della Confraternita dei Raccomandati di Santa Maria, il Santuario di Santa Maria delle Grazie, e in conclusione Orte città d’arte e Orte-Roma, dal Tevere alla strada ferrata.

Tra gli argomenti trattati, Abbondio Zuppante descrive le storie delle famiglie ortane dei secoli passati, in particolare le posizioni contrastanti dei Roberteschi, dei Pandolfini e delle altre famiglie delle fazioni ortane.

Nelle comunità locali dell’Italia centro-settentrionale la dialettica socio politica è stata, negli ultimi secoli del Medioevo, particolarmente ‘vivace’ con frequenti momenti di tensione e aspri scontri in armi, ma anche con lunghi periodi di pace. Sono i secoli in cui il potere centrale dello stato è poco presente e le consorterie locali aderendo ora all’uno, ora all’altro ‘partito’ di riferimento, hanno curato soprattutto i loro interessi familiari.

Se inizialmente si chiamavano guelfi e ghibellini in relazione al contrasto tra il Papa e l’Imperatore, fra Tre e Quattrocento i referenti divennero le due maggiori famiglie romane: gli Orsini e i Colonna; ma localmente gli scopi e i risultati dei contendenti furono gli stessi. Tali vicende hanno lasciato a Orte numerosi segni e documenti di archivio che permettono di individuare i gruppi familiari preminenti nei due schieramenti.

Ricordiamo che la Biblioteca specializzata dell’Ente Ottava Medievale di Orte, diretta da Abbondio Zuppante, ospitata nella storica sede di Palazzo Roberteschi, raccoglie oltre tremila volumi inerenti la storia del periodo medievale e rinascimentale in Italia ed in Europa. Ora questa biblioteca ospiterà anche il nuovo testo “Storie di Orte nel Medio Evo et ultra”.

