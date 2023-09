NewTuscia – ORBETELLO – Tragedia nella notte di sabato sull’Aurelia, all’altezza del bivio per Fonteblanda, una frazione del comune di Orbetello; un uomo di 47 anni ha perso la vita a bordo di una moto. Gianni Tumino, originario di Civitavecchia, era residente in Toscana, dove lascia moglie e figlia.

La sua moto si sarebbe scontrata frontalmente, per cause ancora da accertare, con un’auto. In seguito all’impatto, l’uomo sarebbe ststo sbalzato sull’asfalto a diversi metri di distanza. Inutili i soccorsi di 118, ed eliambulanza. La salma si trova ora all’ospedale di Orbetello.