NewTuscia – CORCHIANO – Grave incidente in un palazzo dell’Ater in via Donatori di Sangue a Corchiano; il crollo della controparete su un ponteggio di una casa in fase di ristrutturazione, che cadendo ha colpito due operai al lavoro, ha provocato due feriti, uno non in gravi condizioni, mentre l’altro purtroppo è in seguito deceduto.

I fatti si sono verificati ieri, lunedì 4 settembre, intorno alle 11,30. A chiamare i soccorsi altri due operai che hanno sentito il rumore del crollo. Alfonso Gisini, il 54enne originario di Giugliano nel Napoletano, è apparso fin da subito in gravi condizioni; è stato trasportato urgentemente al Gemelli di Roma, ma nella serata di ieri è morto. L’altro, dopo vari accertamenti, è stato dimesso dall’ospedale Andosilla di Civita Castellana già ieri.

Sulla vicenda stanno facendo accertamenti gli ispettori del lavoro dell’Asl e i carabinieri di Civita Castellana.