NewTuscia – VITERBO – Un’atmosfera come non se ne palpavano da anni. Quest’edizione 2023 del Trasporto della Macchina di Santa Rosa e, in generale, delle festa di Santa Rosa, lasceranno nei ricordi dei viterbesi tanti bei momenti. Dal fattore “numerico” a quello del “morire per poi rinascere”. Sì, perché i ricordi si susseguiranno in un turbinio di fatti successi a ripetizione.

La commissione oggi pomeriggio per la Nuova Macchina di Santa Rosa

I numeri dicono che quest’anno sono i 10 dalla proclamazione della Rete delle Macchine a spalla come patrimonio immateriale dell’Unesco, 20 dalla trascrizione della relativa convenzione, 45 anni del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa e l’ultimo trasporto di Gloria. Mancano due anni al Giubileo e già si sa che “Dies Natalis” sempre di Ascenzi, sarà la nuova Macchina. Insomma, di coincidenze numeriche ce ne sono state tante.

Al tempo stesso il trasporto 2023 poteva essere ricordato come la fine di un ciclo, quello di Gloria e quindi di Ascenzi ed invece Raffaele ci ha stupito ancora andando a prevalere nella graduatoria per il nuovo modello della Macchina di Santa Rosa con “Dies Natalis”. La notizia è venuta fuori oggi durante l’incontro con la commissione alla sala consiliare di Palazzo dei Priori.

Se ne va, quindi, un trasporto di fine e nuovo inizio, sempre nel segno di Raffaele Ascenzi, che segna un record assoluto: tre modelli di Macchina vincitori (Ali di Luce, 2003; Gloria, 2015 e Dies Natalia 2024) dopo 20 anni da facchino di Santa Rosa.

Rimarranno le lacrime all’inizio del trasporto di Sandro Rossi, dopo un 2022 thrilling, in cui ci fu il rischio dello stop al trasporto per le misure di sicurezza considerate eccessive con la gente penalizzata e Rossi che si fermò, per poi riprendere, avute le rassicurazioni del caso. Rimarranno gli ambasciatori del Sud America e l’Unesco come collante di una manifestazione, quella di Santa Rosa, che sta e deve diventare internazionale ma, al tempo stesso, come ci ha detto durante un’intervista Massimo Mecarini, presidente del Sodalizio, essere conosciuta di più anche a Roma ed in Italia. Ieri sera c’era Sgarbi ma non c’era la diretta Rai: molti si ricordano delle parole dell’assessore alla Bellezza, qualcosa va ripreso e rilanciato unendolo al Giubileo del 2025 e all’Unesco. In questo senso unico il lavoro della dottoressa Patrizia Nardi dell’Unesco e la presenza ormai costante di rappresentanti di Nola, Palmi e Sassari, a turno, nel percorso del 3 settembre.

Ricorderemo un trasporto che può essere considerato la porta per il futuro dell’evento Santa Rosa per tutto quello che è stato qui scritto e per tanta promozione di cui Viterbo, in generale, ha molto bisogno per diventare finalmente una città europea.