NewTuscia – TERNI -La Presidente della Provincia di Terni Laura Pernazza esprime profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa della prof.ssa Maria Caterina Federici. “Sono addolorata per la perdita di una grande persona e di una docente di elevatissimo profilo che era un punto di riferimento per l’Ateneo, il territorio provinciale e il mondo della cultura. Giungano ai famigliari le più sentite condoglianze a nome mio e dell’amministrazione provinciale”. (ptn 589/23 16.18)