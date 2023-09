di Maurizio Fiorani (Servizio) e Arianna Cigni (Interviste video)

NewTuscia – VITERBO – Nella giornata dell’ultimo trasporto di Gloria di Raffaele Ascenzi ci sono stati molti ospiti internazionali a Palazzo dei Priori, in particolare ambasciatori del Sud America di paesi come Brasile, Messico, Colombia, Costarica oltre a quello delle Filippine.

La sindaca di Viterbo Chiara Frontini ha evidenziato che “per la prima volta anche le bambine hanno sfilato insieme ai mini facchini, una bella novità che si è inserita nel solco della tradizione secolare e popolare della Festa di Santa Rosa, la più importante festa della città di Viterbo”.

Tra i tanti ambasciatori presenti al ricevimento di Santa Rosa era presente l’ambasciatore del Costarica presso la Santa Sede Federico Zamora Concetta che ha assistito per la prima volta al trasporto della Macchina di Santa Rosa edha espresso tutto il suo interesse per questa festa religiosa evidenziandone l’aspetto molto importante della grande partecipazione popolare.

L’ambasciatore della Colombia presso la Santa Sede Alberto Ospina ha notato che “è la prima volta che assisto al trasporto della macchina di Santa Rosa ma me ne avevano parlato molte persone di questa festa e della grande partecipazione popolare”. Tra gli ospiti intervistati anche l’ambasciatore della Colombia accreditato presso il Quirinale, Ligia Margarita Quessep, che ci confida che “é la prima volta che sono venuta a Viterbo per assistere al Trasporto della Macchina di Santa Rosa, sono stata invitata dalla sindaca di Viterbo Chiara Frontini che mi ha parlato molto di questa festa e della grande devozione dei viterbesi per la loro santa. Anche in Colombia esiste una cittadina che si chiama Santa Rosa de Viterbo, che festeggia la sua festa patronale il 13 settembre. Proprio in virtù di questo abbiamo intenzione di fare un gemellaggio tra queste due città molto lontane geograficamente tra loro ma legate da Santa Rosa”.

Tra gli ospiti di Palazzo dei Priori non poteva mancare Vittorio Sgarbi, tra le altre cose anche assessore alla bellezza del Comune di Viterbo, che ha messo l’accento sulla “grande spiritualità di questa festa religiosa che accomuna tutta una collettività nella devozione alla sua santa ed evidenzia le radici cristiane della cittadinanza viterbese”.