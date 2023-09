NewTuscia – Riceviamo e pubblichiamo. Dopo la lunga finestra estiva di calciomercato, la redazione di News.Superscommesse ha chiesto ad alcuni tra i più noti giornalisti, agenti ed ex calciatori quale squadra, alla luce delle operazioni chiuse in questi tre mesi, sia la “regina del calciomercato” di Serie A. Dalle opinioni raccolte, gli esperti incoronano in maniera unanime il Milan di Pioli. Menzionate anche Roma, Inter, Napoli e Bologna, quest’ultima definita “sorpresa” di questa sessione di mercato. Ecco un estratto delle dichiarazioni rilasciate ai microfoni della testata sportiva.

Massimo Paganin: “A fronte dei risultati delle prime giornate, di quello che è stato speso e della qualità dei giocatori presi, credo sia il Milan la regina di questo calciomercato. (…) Hanno perso Tonali, però hanno reinvestito bene: rinfoltimento del centrocampo con Loftus Cheek, Reijnders, Musah. In avanti, poi, Pulisic, Chukwueze e Okafor che danno delle soluzioni importanti a Pioli per una stagione che può essere davvero positiva per il Milan”.

Francesco Repice: “La regina del calciomercato? Dico Milan: è adesso composto da giocatori giovani, ma di grande esperienza internazionale”.

Giancarlo Padovan: “A mio giudizio, il miglior mercato l’ha fatto il Milan, e dietro il Milan la Roma. Il club capitolino perché ha fatto il colpo più eclatante, quello rossonero perché è stato il più uniforme nel cercare giovani di qualità da inserire subito nel tessuto connettivo della squadra. In questo è stato bravo Pioli, perché quando si cambia tanto c’è il rischio di non ottenere subito i risultati desiderati. (…) Il Milan ha messo a punto una squadra che potrà giocarsela con il Napoli, per me il principale favorito, e con l’Inter per i primi tre posti”.

“Per quanto riguarda la Roma, Lukaku grande colpo ma isolato. (…) Un giocatore importante, che però non basterà alla Roma per arrivare nelle prime quattro. Forse, però, il belga sarà molto utile in Europa League. (…)”.

“Benissimo anche il Bologna, che ha costruito una squadra attrezzata e forte, a dimostrazione che Giovanni Sartori è un grande direttore sportivo”.



Sabatino Durante: “Credo che il Milan sia la squadra che, tra cessioni e arrivi, abbia migliorato l’organico pensando al presente e con un occhio al futuro”.

Xavier Jacobelli: “Le regine del mercato sono il Milan, il Napoli e l’Inter. Il Milan ha reinvestito il denaro ricavato dalla cessione di Tonali al Newcastle, cambiando radicalmente pelle. Abbiamo già visto quanto azzeccati siano gli acquisti, dal momento che, dopo tre giornate, il Milan è a punteggio pieno (…). Il Napoli perché, secondo me, il suo miglior acquisto è stato Osimhen. (…) Infine l’Inter. Dodici acquisti, ultimo il centrocampista Klaassen, un altro fiore all’occhiello di Marotta e Ausilio preso a parametro zero che integra il reparto centrale di una squadra che ha due titolari per ogni ruolo. Inzaghi ha degli ottimi motivi per essere soddisfatto”.

Ricky Buscaglia: “Il Milan, sicuramente: ha preso anche la punta, Jovic, quindi per me è la regina del mercato. Con un giocatore venduto e gli introiti della Champions League ha rimodulato la squadra, e i risultati già si vedono“.

“Poi dico Roma. Non solo per il colpo Lukaku, ma perché, in condizioni estremamente difficili per fare mercato per via del settlement agreement, è riuscita a rafforzare la squadra e dare più profondità alle scelte di Mourinho (…)”.

“La sorpresa del mercato, invece, è il Bologna, perché sta facendo operazioni intelligenti e sta portando in Serie A giocatori fortissimi. I rossoblù faranno un campionato pazzesco”.

Fulvio Collovati: “La regina del calciomercato è stato il Milan. I 9 punti nelle prime giornate di campionato lo stanno dimostrando. (…) Sono stati comprati tre giocatori a mio parere di grande livello: Loftus-Cheek, Pulisic e poi Reijnders, ottimo centrocampista e un play di tutto rispetto. Qualche dubbio in avanti, dal momento che come sostituto di Giroud potevano prendere un altro centravanti, però Jovic può anche stupire. Le altre invece hanno un po’ deluso. (…) Dunque, la regina del calciomercato per me è il Milan: un mercato intelligentissimo e inaspettato da 10“.

Dario Marcolin: “Il Milan è la regina del calciomercato, perché ha puntato su giocatori giovani, di valore e prospettiva, già pronti ai grandi palcoscenici”.

Enzo Bucchioni: “In cima alla graduatoria metto Milan e Inter, che hanno fatto entrambe benissimo andando a reinvestire denaro ottenuto con cessione eccellenti e plusvalenze. (…) Il Milan, vendendo Tonali e Brahim Diaz, ha preso Pulisic, nettamente più forte di Diaz, Loftus-Cheek, giocatore di livello internazionale, e poi Reijnders, che conoscevamo poco ma ha già dimostrato grande personalità. E poi nel Milan c’è il gioco che supporta tutti. Secondo me, il club rossonero ha fatto un mercato intrigante, perché questi giocatori che conoscevamo meno si stanno già rivelando pronti per il campionato italiano”.