NewTuscia – ROMA – “I più sinceri complimenti a Virginia Tomi per il bellissimo podio raggiunto a Riccione nella categoria divisione nazionale A, confermandosi campionessa nazionale Acsi per il secondo anno consecutivo. Alla nostra Campionessa nazionale, orgoglio per il territorio viterbese, i miei più sentiti auguri per aver raggiunto un risultato davvero meritato, frutto di sacrificio e duro lavoro. A Virginia, ma anche a tutto il team della Stella Azzurra, le mie più sentite congratulazioni per questo traguardo e per le future vittorie e soddisfazioni che continuerà a regalarci.”

Così in una nota il deputato azzurro Francesco Battistoni, Vice Presidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati.