Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – Raffaele Ascenzi concede il tris con “Dies Natalis”. Non conosce sosta la favola di Ascenzi: oggi pomeriggio non era ancora finita l’eco dell’ultimo trionfale trasporto di Gloria che la commissi one del nuovo concorso di idee per la nuova Macchina, presieduta da Loriana Vittori, ha decretato il nuovo successo di Raffaele dopo Ali di Luce del 2003 e Gloria del 2015.

“Dies natalis” è stata proclamata stamattina alla sala consiliare del Comune di Viterbo: ha ottenuto 93 punti battendo di 3 “Il sogno di Rosa” di Alessio Patalocco, che ha partecipato con Gianluca Di Prospero. Al terzo posto con 88,20 punti “Macchina metamorfosi” di Alfredo Giacomini, quindi “Rosa virtuosa” di Alessandro Pettinelli con 82,80 punti: “Caritas” di Mauro Loreti con 76,20 punti; “Fulgur fidelis” di Francesco Precetti (72,80 punti); “Eterea danza” di Alessia Bertini (72,60 punti); “La luce che scalda i cuori e l’anima” di Marco Antonicelli (71,40 punti); “Alba di pace” di Cristian Ciucciarelli (69 punti); “Speranza e pace” di Paolo Marcoaldi (66,60 punti): “Luce universale” di Stefano Moscini (66,40 punti); “Fiamma di fede” di Alessandro Talenti (63,80); “Veliero celeste” di Ascanio Ciarletti (62,20 punti); “Spes fonteg di speranza” di Eugenia Benelli (60,80 punti).

La commissione, presieduta dall’architetto Loriana Vittori, è stata formata anche dal presidente dell’ordine architetti di Viterbo Giorgio Saraconi, dall’arch. Margherita Eichberg (soprintendente per l’Etruria Meridionale), dall’ing. Lorenzo Ranucci, dal presidente del Sodalizio Facchini Massimo Mecarini e dalla segretaria Michela Cecchini.

“Dies natalis” sarà la nuova Macchina di Santa Rosa dal 2024 al 2028 e sarà finanziata a partire dal 2024 con il nuovo bilancio comunale anche se c’è stato già uno stanziamento di 35 mila euro ad hoc.

Raffaele Ascenzi si è detto molto commosso e soddisfatto ed ha ringraziato la propria famiglia che lo sostiene da sempre, mentre la sindaca Chiara Frontini ha ricordato le linee guida richieste dal Comune per la nuova Macchina in linea con il patrimonio mondiale dell’Unesco ed il Giubileo del 2025.

La proclamazione l’ha voluta non a caso il 4 settembre la sindaca Frontini per tributare il giusto significato alla nuova Macchina dedicata a Santa Rosa e per farla essere una festa di popolo: la sala del Comune di Viterbo, infatti, era piena all’inverosimile per sapere chi avesse vinto.