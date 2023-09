Oro per Guerra, Spiti nel disco, Ticconi oro nel giavellotto argento per Nieddu

NewTuscia – NARNI – Ancora Atletica Alto Lazio, in questo inizio della seconda fase delle gare autunnali della fidal, che con alcuni suoi lanciatori ha partecipato a Narni al “1° Meeting di Lanci Lunghi”, guidati anche in questa occasione dal prof. Sergio Burratti. La manifestazione che ha visto la presenza di lanciatori laziali e umbri si è svolta il 2 settembre presso l’impianto Bertolini con gare per tutte le categorie federali di Disco, Giavellotto e Martello. Molto bene i viterbesi presenti in gara che conquistano brillantemente 3 primi posti ed un secondo, a conferma dell’ottimo lavoro portato avanti nel settore lanci, con una lunga scia di atleti anche in passato ai primissimi posti nelle liste nazionali di specialità.

Vince ancora Giuseppe Guerra nel disco Juniores lanciando l’attrezzo da 1,750gr. a 41,71m. e vince anche l’Allievo Andrea Spiti col 1,500gr. portando il suo record personale a 32,35m. Vittoria e nuovo record personale anche nel giavellotto Allievi dove Lorenzo Ticconi fa atterrare l’attrezzo da 700gr. a 42,76m. e ottimo esordio nel giavellotto Juniores per Gabriele Nieddu che si classifica 2° con la misura di 39,66m. (G.M.)