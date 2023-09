Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – Il tradizionale corteo di Santa Rosa, ieri, si è snodato lungo le vie del centro storico di Viterbo guidato dal nuovo vescovo di Viterbo Orazio Francesco Piazza.

Tantissima gente ha assiepato fin dal primo pomeriggio il centro per ammirare i circa 300 figuranti vestiti di abiti storici che vanno lungo i secoli dal periodo di Santa Rosa fino al secolo scorso. Un viaggio nel tempo che ha come filo conduttore la storia della santa bambina e l’evoluzione, nel corso dei secoli, sia del modo di vestire che delle vicende di Viterbo, legate indissolubilmente prima al dissidio tra guelfi e ghibellini, quindi alla storia del Patrimonio di San Pietro in Tuscia poi diventato Italia dal 187 0. Insieme ai figuranti i piccoli boccioli di Santa Rosa, i piccoli vestiti da paggi e da facchini di Santa Rosa.

Il corteo è partito alle 18 esatte con la benedizione del vescovo Piazza che ha ricordato la storia e l’esempio di Santa Rosa, il cui cuore gira per le vie di Viterbo (e lo ha fatto anche in cielo il 1° settembre) come messaggio per tutti: “Serve tornare a parlare col cuore come fece Santa Rosa – ha detto il vescovo – con la carità e la sensibilità che ebbe lei e che deve ispirare tutti come comunità”.

Il corteo storico ha rappresentato un momento di ritrovo per tutti dopo due anni di pandemia che hanno segnato la pazienza ed anche i lutti di tante famiglie viterbesi. Con il ritorno alla piazza, al senso di socialità e comunità che il cuore di Santa Rosa in corteo dà ogni anno, si può ritornare a quella speranza tante volte venuto meno in questi tempi.