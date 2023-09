NewTuscia – VETRALLA – Sarebbero gravi le condizioni nel 70enne che questa mattina è caduto dalla bici, per cause ancora da appurare, mentre si trovava nel bosco di Cura di Vetralla, il bosco di Sant’Angelo. Ad allertare i soccorsi alcuni amici che si trovavano in compagnia del 70enne,

L’uomo al momento è ricoverato in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario poi il trasporto in ospedale con l’elisoccorso.