In aggiornamento

Cliccare qui per vedere la diretta streaming dalle 19.30

NewTuscia – VITERBO – Tutto pronto per il gran finale di Gloria, una delle Macchine più amate nella storia del trasporto del 3 settembre. Ideata da Raffaele Ascenzi, si appresta a sfilate per le strade di Viterbo per la settima volta; quest’anno, speciale in quanto celebrativo dei i 10 anni dal riconoscimento Unesco patrimonio immateriale dell’umanità e dei 45 anni del Sodalizio facchini di santa Rosa, si torna al tracciato tradizionale, di circa un chilometro e 200 metri. Invece di girare in via Marconi, da piazza del Teatro i facchini, con i loro nuovi 11 membri, si prepareranno per portare la patrona al santuario.

Già alle 19.20 la piazza è gremita di persone; si prospettano diverse migliaia in più rispetto allo scorso anno. Sono state posizionate sulla Macchina le targhette e una lunga striscia con i nomi dei cari scomparsi. Il grido di ‘evviva Santa Rosa’ è già risuonato dell’entusiasmo di chi attende da questa mattina per prendere posto vicino al percorso dei facchini.

Nonostante la moltitudine di persone, la situazione è sotto controllo e rimane tranquilla sia dal punto di vista organizzativo, grazie ai militari dell’aeronautica militare e ad un forte controllo delle forze dell’ordine, che “strutturale”, dato che le ultime verifiche alla base di Gloria hanno confermato le buone condizioni necessarie alla partenza. Alle 20.30, sono poi state tolte le transenne che separano la zona di terra battuta su cui si trova la Macchina dal resto dell’area, permettendo ai facchini di avvicinarsi.

Ci sarà un significativo ritardo nella partenza, tradizionalmente fissata per le 21.00, per cause ancora non chiare. Probabilmente il trasporto non prenderà il via fin dopo le 21.30/21.45

Da qui la cronaca in tempo reale dell’ultimo trasporto di Gloria – 03/09/2023