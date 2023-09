Newtuscia – POMEZIA – La Fc Viterbo subisce un poker all’esordio, perdendo per 4-2 sul campo del Pomezia.

Inizio terribile per la compagine di Nardecchia Al 10′ la squadra padrona di casa è andata in rete con Fofi e poi ha raddoppiato al con Lombardo al 15′.

La FC Viterbo ha poi subito il terzo gol della squadra allenata da Gagliarducci al 15′ della ripresa. Al 27′ la formazione gialloblù batte un colpo ed accorcia le distanze con Siroli.

Al 38′ l’attaccante del Pomezia Pagliaroli firma il poker per la squadra padrona di casa. Solo in pieno recupero il difensore argentino Goicoechea segna il 4-2 che è il punteggio con cui si è conclusa la partita.

La FC è attesa a riscatto domenica prossima in occasione della seconda giornata di campionato di Eccellenza quando sul terreno di gioco di Vignanello affronterà alle 11 la Luiss Roma. In attesa di sapere nelle prossime settimane se per il mese di ottobre sarà possibile disputare le partite casalinghe allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo.