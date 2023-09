NewTuscia – VITERBO – “In questo turbinìo di eventi che ci porta al 3 Settembre, ieri se ne è aggiunto uno nuovo, inedito: a Santa Maria Nuova hanno risuonato delle splendide melodie dell’oratorio “Santa Rosa di Viterbo” di Alessandro Melani (1639-1703), un’opera che ha attraversato i secoli per giungere fino a noi e che per la prima volta è stata registrata, grazie ad un’accurata ricerca dell’Assessorato alla Cultura di Alfonso Antoniozzi. Il Festival Barocco è una delle eccellenze per cui la Tuscia è riconosciuta nel panorama culturale italiano! Questa edizione speciale ha portato avanti l’eredità culturale di Viterbo, abbracciando le sue antiche chiese e i suoi tesori.”

Così su Facebook Chiara Frontini nel commentare il cartellone di eventi che precedono il trasporto della Macchina di Santa Rosa e a cui stasera se ne aggiunge uno nuovo. Per così dire.

Dopo anni di stop torna il Concertone che prevede tre serate di musica live e dj set insieme a Viterbo Future Festival.

Stasera sarà la volta degli Zero Assoluto che si esibiranno in un concerto ad ingresso gratuito alle ore 21:30 a Valle Faul, mentre la notte di Santa Rosa dalle ore 00:00 sarà la volta di Mark Lanzetta con i dj Daniele Quatrini, Luca Abati, Carlo Giganti, Fabio Arriga insieme al voice Matteo Bernacchi.