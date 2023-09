Arianna Cigni

NewTuscia – FREGENE – Fregene-Flower party a Fregene. Lo scorso giovedì 25 agosto, al Singita Miracle beach di Fregene, si è svolto come ogni anno lo splendido e particolare evento “Flower party”, un ritorno si mitici anni ’60 in cui spopolava la cultura degli Hippie, detti anche figli dei fiori.

Un tripudio di fiori e colori per festeggiare la pace, la libertà e l’amore libero, simboli dell’epoca. Dalle 19 alle 2 di notte, sulla stupenda spiaggia del Singita adornata da bellissime installazioni luminose che rievocano gli anni ’70 come la ruota dei cuori, le scritte “Love”, nastri colorati e fiori giganti, si è festeggiato con balli, canzoni ma anche con diverse esibizioni di bravissimi artisti di strada tra cui giocolieri, mangiatori di fuoco e trampolieri.

Intorno alle 20 è iniziato il particolare rito del tramonto dove un indiano vestito di bianco si è avvicinato al Gong tibetano e, con i suoi ipnotici rintocchi, ha segnato il passaggio dal giorno alla magica notte.

Molto caratteristica la stanza delle meduse, specie da tutelare per la salvaguardia dell’ambiente.

Oltre lo staff anche tutti gli ospiti hanno dovuto rispettare un rigoroso dress code ispirato alla cultura Hippie con le classiche coroncine di fiori sui capelli, pantaloni a zampa di elefante e camicie colorate.