NewTuscia – TUSCANIA – Incendio intorno alle 7,30 di questa mattina; ad andare in fiamme, per cause ancora da accertare, una moto da cui il fuoco si sarebbe esteso all’edificio davanti a cui era parcheggiata. Su tratta di una palazzina a due piani.

Dapprima le fiamme hanno raggiunto le pareti esterne, poi il fumo ha invaso gli interni dei piani superiori. I vigili del fuoco, intervenuti con la squadra di Viterbo, evacuando subito l’edificio e portando in salvo anche i due cani, per poi procedere con le operazioni di spegnimento, sono riusciti a contenere l’incendio all’esterno. Però lpalazzina dovrà essere sottoposta alla verifica di eventuali danni strutturali prima di permetterne l’accesso agli abitanti, vista la Francesco quantità di fumo che ha invaso gli ambienti.

Sul posto presenti anche i carabinieri e il personale del 118 in via precauzionale dal momento che fortunatamente sembrerebbe che nessuno abbia necessitato di cure sanitarie.