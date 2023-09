NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo da Fns Cisl Lazio.

“Dispiacerebbe vedere un carcere vecchio che ha sempre funzionato diventare un altro hotel e passare invece in un carcere nuovo in periferia dove spesso il compito del personale di polizia penitenziaria si aggrava soprattutto riguardo il trasferimento di detenuti verso il Tribunale o anche verso gli ospedali- Spesso nelle nuove costruzioni ci sono vere e proprie mancanze strutturali . Una cosa è certa che solo già l’idea ci lacia basiti.

A quanta pare l’idea si inserisce in un contesto piu’ ampio di riorganizzazione delle carceri del territorio capitolino e che sara’ analizzata attraverso due iniziative pubbliche. Sul fronte istituzionale e’ stata avviata la procedura per svolgere un consiglio comunale straordinario nelle aule di Rebibbia.

Per la Fns Cisl del Lazio tale progetto èda escludere categoricamente considerata, anche, la storia dell’Istituto romano di Regina Coeli.

Probabilmente prendiamo la notizia come uno scherzo di fine estate- perchè occorre usare molta cautela nel chiudere un carcere e peggio nello spostare dal centro della città – sicuramente per costruire uno nuova in periferia perchè spesso è successo di creare carceri, mal servite.

La Fns Cisl del Lazio lo ripete da anni ogni volta che ciò riviene proposto- da vari ministri oppure come oggi mediante una mozione in consiglio comunale di romai- cioè che si è contrari alla vendita di Regina Coeli.

In questi anni l’Istituto è stato oggetto di innumerevoli interventi all’interno dei reparti che hanno migliorato le condizioni dei detenuti e anche quelle del personale di polizia penitenziaria. Nel carcere vi lavorano oggi circa 553 persone tra personale di polizia penitenziaria (516), amministrativi (34) ed educatori (03).”