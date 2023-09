NewTuscia – VITERBO – Corteo storico di Santa Rosa ed ultimo Trasporto di “Gloria” di Raffaele Ascenzi in diretta sulla pagine facebook di NewTuscia.it (https://www.fac ebook.com/newtusciaitalia).

Come ogni anno saremo vicini ai nostri lettori trasmettendo in diretta streaming sia il corteo storico in processione con il cuore di Santa Rosa che per il Trasporto della Macchina di Santa Rosa.

Per collegarsi basterà cliccare sulla nostra pagina facebook e si assisterà in tempo reale.

Questi gli altri canali per la diretta del Trasporto della Macchina di Santa Rosa (Dal sito del comune di Viterbo):

La diretta del Trasporto della Macchina di Santa Rosa, curata da Provideo, avrà inizio alle ore 20.50 e andrà in onda sull’emittente televisiva nazionale TV2000, canale 28 (digitale terrestre), sul canale Sky 157 e canale 18 di TivùSat. In streaming su https://www.tv2000.it/streaming/

Diretta anche sui canali social del Comune di Viterbo, con inizio a partire dalla ore 19 . Sarà pertanto possibile seguire il Trasporto della Macchina di Santa Rosa sulla pagina istituzionale Facebook Comune di Viterbo Informa e sul canale YouTube del Comune di Viterbo.



Sulla pagina Fb Comune di Viterbo Informa ci sarà la possibilità di seguire la diretta anche con interprete Lis e sottotitoli per sordi.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul Trasporto della Macchina di Santa Rosa consultare l’apposita sezione dedicata sulla home page del sito istituzionale www.comune.viterbo.it e la pagina Facebook Comune di Viterbo Informa.