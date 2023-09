Stefano Stefanini

NewTusxcia – Si svolgerà nella giornata sabato 2 settembre il Concorso di pittura estemporanea sul tema “Luci e ombre nel Medioevo – Ridere tristemente e lietamente morire”. Nel depliant illustrativo della manifestazione si legge che il Medioevo è un’epoca di contraddizioni e contrapposizioni, una continua tensione tra condanna e glorificazione. “Ridere tristemente e lietamente morire” vuole celebrare proprio quella dualità racchiusa nel corpo, tra carne e spirito, tra ragione e passione, contrapposizioni che accompagnano l’uomo fin dall’alba dei tempi. La LII edizione infatti non si propone di narrare le grandi gesta di cavalieri idealizzati, ma pone al centro delle tematiche l’uomo medievale comune, l’uomo come corpo macchina, l’uomo diviso tra spiritualità e passione, tra repressione e santificazione. Un uomo che lavora, capace di abbandonarsi al riso e ai piaceri carnali.

Il Medioevo è un’epoca contrassegnata da guerre, carestie e pestilenze, ma al contempo costellata da forti cambiamenti sociali, politici e culturali. Un grande paradosso: religione ed esoterismo, monaci e meretrici, streghe ed inquisizione, condanna della sessualità e temi erotici ampiamente trattati in racconti e novelle. Riso e pianto sono due emozioni estreme correlate, sono le due facce della stessa medaglia, quella del sentire umano e più in generale del senso della vita che va di pari passo con quello della morte.

Lo scorso anno, l’Ente Ottava Medievale, si è spinta oltre: ha invitato lo spettatore ad alzare gli occhi al cielo e a sognare,

quest’anno invece, propone un viaggio dentro sé stessi, per riappropriarsi, in modo consapevole, della propria corporeità.

Le vie della città saranno allietate da giullari e menestrelli capaci di far ridere, ma al contempo riflettere sul gusto dolce-amaro della vita.

Le sette taverne faranno abbandonare i viandanti ai peccati di gola in un’atmosfera totalmente goliardica e gaudente. Il ritmo dei tamburi e delle cornamuse invoglierà i corpi a lasciarsi andare in un ballo frenetico e liberatorio. Corpi capaci di rompere le regole, ma al contempo in grado di raggiungere disciplina ed autocontrollo, come quelli degli arcieri, degli sbandieratori e dei trampolieri. Nella Piazza, giochi popolari faranno tentare la sorte ed il fuoco brucerà come le passioni umane.

Sabato 2 Settembre

10:00 ◆ ARS ◆

“Luci e ombre nel Medioevo – Ridere tristemente e lietamente morire”

Concorso di pittura estemporanea

➢ Vie e piazze della città

11:00 ◆ CULTURALIA ◆

“Il Soratte montagna sacra da San Silvestro al monachesimo medievale”

Conferenza della Prof.ssa Linda Salini, del Prof. Gianni Lazzari e della Dott.ssa Tatiana Melaragni

➢ Palazzo Vescovile – Via Giulio Roscio

17:00 ◆ HILARITAS ◆

“Lo Giostrar con l’arco” Gara di tiro con l’arco a squadre, tra giovani contradaioli

➢ Piazza della Libertà

Posti a sedere su prenotazione – Informazioni e prenotazioni presso l’ufficio della Proloco – P.zza della Libertà

a seguire:

◆ HILARITAS ◆

“Di cuochi maldestri, frati furbetti e giovani innamorati”. Alla scoperta del Decamerone: letture animate e giochi per bambini dai 5 anni in su, a cura della libreria Il Gorilla e l’Alligatore e della Soc. Coop. Sociale La Giocosa

➢ Piazza della Libertà

17:30 ◆ CULTURALIA ◆

“Ridere e piangere sul medioevo” conferenza del Prof. Tommaso di Carpegna Falconieri

➢ Palazzo Vescovile – Via Giulio Roscio

19:00 ◆ ARS ◆

“Luci e ombre nel Medioevo – Ridere tristemente e lietamente morire ”

Premiazione concorso ➢ Museo Civico Archeologico – Via Gerolamo Savonarola

20:00 ◆ CIBARIA ◆ Apertura taverne

22:00 ◆ MIRABILIA ◆

“Disfida a suon di tamburo” Gara tra i Musici delle Sette Contrade di Orte

➢ Piazza della Libertà

Posti a sedere su prenotazione – Informazioni e prenotazioni presso l’ufficio della Proloco – Piazza della Libertà

Diretta TV su Tele Orte, can. 77 e in streaming su www.teleorte.it

23:30 ◆ HILARITAS ◆ ➢ Piazza della Libertà

Domenica 3 Settembre

10:00 “Trofeo delle Sette Contrade”

Gara Podistica organizzata dall’ASD “Atletica di Orte”. Partenza e arrivo in Piazza della Libertà

12:30 “Moto incontro Sette Contrade città di Orte”

Passaggio dei motociclisti, organizzato dal Moto Club Orte

13:00 ◆ CIBARIA ◆ Apertura taverne

17:00 ◆ MIRABILIA ◆

“Giochi di bandiere” Esibizione dei Piccoli Sbandieratori delle Sette Contrade di Orte

➢ Piazza della Libertà

17:30 ◆ CULTURALIA ◆

”I dialetti dal medioevo ad oggi, dalla Toscana a Roma passando per Orte”

Conferenza a cura del Prof. Paolo D’Achille e della Prof.ssa Miriam di Carlo

➢ Palazzo Vescovile – Via Giulio Roscio

18:00 ◆ HILARITAS ◆

“Lo Giostrar de li Borghi – DecaLudos…o quasi” giochi popolari tra squadre del territorio con Messer Boccaccio

19:00 ◆ MIRABILIA ◆

Lezione didattica sui rapaci a cura dei Falconeri del Re

➢ Terrazza Giardino – Via dei Giardini

20:00 ◆ CIBARIA ◆ Apertura taverne

22:00 ◆ CELEBRANDA ◆

“Giuramento del Podestà” Cerimonia del Giuramento e dono dell’anello

d’argento

A seguire, in onore del Podestà

◆ MIRABILIA ◆

Spettacolo di falconeria a cura dei “Falconieri del Re”

➢ Piazza della Libertà

Posti a sedere su prenotazione – Informazioni e prenotazioni presso l’ufficio della Proloco – Piazza della Libertà

23:00 ◆ MIRABILIA ◆

“Il rituale” spettacolo a cura della Compagnia I Buffoni di Corte

➢ Piazza della Libertà

23:30 ◆ HILARITAS ◆ ➢ Piazza della Libertà