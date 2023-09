NewTuscia – ORTE Riceviamo e pubblichiamo.

Si svolgerà domani 3 settembre presso la Sala Proba Falconia nel Centro Storico di Orte il convegno del progetto PEACE – Positive Energy And Caring for Everyone del programma CERV (Citizens Equality Rights and Values) della Commissione Europea, progetto finanziato al Comune di Orte e alle Confraternite Riunite e al quale partecipano i cittadini e le autorità dei Comuni di Oliva (Spagna), Dali (Cipro), Sumeg (Ungheria) e alcuni comuni della Regione del Sud di Malta.

L’incontro verterà sulle politiche di solidarietà e sussidiarietà dell’Unione Europea nei confronti dei Comuni e dei loro cittadini. Tutti i comuni sono stati invitati a partecipare con una delegazione composta da sindaci, amministratori ed esperti, relazionando più specificatamente sulle attività di volontariato che caratterizzano i propri territori, la solidarietà e beneficenza delle proprie istituzioni private con un focus diretto sulle attività culturali e solidaristiche delle Settimane pasquali realizzate nei propri Paesi. Le Confraternite di Orte presenteranno ovviamente la Processione del Venerdì Santo, riconosciuta unanimemente come la più antica in Italia.

All’incontro prenderanno parte il Vicesindaco di Orte Antonella Claudiani, l’assessore Filippo Gianfermo che tanto ha voluto questo meeting internazionale ad Orte, il Rettore delle Confraternite Roberto Rondelli, il Segretario Gianni Di Felice, il Direttore del Museo delle Confraternite Giuseppe Bellucci nonché la sindaca di Oliva Yolanda Pastor Bolo e il consigliere Alvaro Sanchez Ibiza, la assessora di Dali, città cipriota gemellata con Orte, Vivi Valianti, il Presidente della Regione del Sud Malta Jesmond Aquilina, la Sindaca di Gudja Malta Marija Sarah Vella Gafa, una nutrita delegazione di ospiti di Sumeg, cittadina ungherese che da oltre venti anni invita il Gruppo Sbandieratori delle Sette Contrade di Orte per le proprie esibizioni, nonché un grande numero di esperti relatori dei quattro Paesi invitati. Il progetto è curato dall’Agenzia ACe20 di Orte.

Gli ospiti internazionali sono presenti ad Orte dal 31 agosto scorso e fino al 6 settembre prossimo avranno inoltre la possibilità di partecipare e vivere le molteplici iniziative artistiche, culturali e gastronomiche in corso questi giorni durante la 52esima edizione dell’Ottava Medievale di Sant’Egidio. Un’occasione di visita ad Orte nel periodo del suo più conosciuto splendore cittadino.