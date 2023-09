NewTuscia – NARNI – Sono iniziati a Narni i lavori al teatro comunale Giuseppe Manini. Lo rende noto l’amministrazione comunale che ha avviato due interventi finanziati con fondi Pnrr. Il primo intervento prevede l’efficientamento tecnologico e la riduzione dei consumi energetici attraverso azioni che riguardano infissi e ventilconvettori, con l’implementazione di un sistema di sanificazione dell’aria e l’installazione di sistemi di termoregolazione. Il secondo intervento è finalizzato invece all’abbattimento delle barriere architettoniche con la realizzazione di un nuovo corpo scale dotato di impianto ascensore.

Il sistema collegherà la sala Misciano e la sala prove con i locali della “Casa dello Spettatore” di Via Garibaldi, i quali saranno completamente riqualificati anche per ospitare la futura biglietteria, il book shop e mostre temporanee. Saranno inoltre completamente ristrutturati i servizi igienici annessi al Foyer che verranno raddoppiati e ammodernati. “Con questi interventi il cui importo complessivo ammonta a 650mila euro – dichiara il Sindaco Lorenzo Lucarelli – rendiamo non solo accessibile a tutte le persone una struttura fondamentale per le attività culturali delle nostra città, ma dal punto di vista energetico otteniamo di più consumando meno risorse”.