NewTuscia – NARNI -Il Centro Studi Storici di Narni ha diramato una nota in occasione della morte del prof. Roberto Stopponi. “Il Presidente Flora Scaia, il vice Presidente Paolo Pellegrini, i membri del direttivo Marco Bartolini, Francesca Baldin, Giuliana Cotini, Enrico Daniele, Alessandro Eroli, Francesco Fonzoli, Gianni Giombolini, Eleonora Mancini, Laura Matticari, Alessandro Novelli e Roberto Nini ricordano la figura del caro amico e Presidente Onorario prof. Roberto Stopponi, raffinato intellettuale umanista e amato insegnante.

Roberto, socio dagli inizi, per anni ha condotto il Centro Studi prima insieme ai presidenti Bigotti, Corradi e Pani Ermini, e poi in qualità di Presidente con il garbo e la partecipazione umana che gli erano proprie. Il professore, come veniva amorevolmente chiamato da tutti coloro che lo conoscevano, ha inteso focalizzare le attività del Centro Studi al recupero e alla conoscenza della storia locale come caposaldo per stimolare l’immaginazione e fornire elementi concreti e accessibili alla conoscenza della storia universale.

La sua azione di studioso è stata sempre caratterizzata dalla rigorosa attenzione della metodologia e dello studio delle fonti. Anche negli ultimi periodi ha sostenuto con forza le attività, quali il Premio Corradi, rivolte al mondo della scuola, a cui era profondamente legato e a cui indirizzava il suo operato per la crescita culturale e formativa degli insegnati e degli studenti. Il Centro Studi di Narni lo ricorderà sempre con affetto e gratitudine per la sua passione scientifica e la sua umanità e, fin da ora, si impegna nella valorizzazione futura della figura di Roberto Stopponi quale personaggio nodale nella cultura della nostra città”.