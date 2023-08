NewTuscia – VITERBO – Dal 1° agosto scorso è possibile, per tutte le future matricole, iscriversi ai corsi di studio con una procedura completamente digitalizzata, il cui link alla pagina dedicata è il seguente: https://t.ly/unitus-iscrizioni. Anche per l’anno accademico 2023/24, l’Università della Tuscia offre la possibilità di sostenere gratuitamente e on-line i test d’ingresso per l’immatricolazione ai corsi di laurea. L’Ateneo ha fissato un calendario che prevede almeno una sessione di test al mese. Il primo appuntamento è per il 6 settembre per le macroaree umanistico-sociale, scientifico-tecnologica ed economica e per il corso professionalizzante in “Tecnologie per la gestione sostenibile dei sistemi zootecnici”.

La prima sessione di test è fissata per il 6 settembre per tutti i corsi ad accesso libero delle macroaree umanistico-sociale, scientifico-tecnologica ed economica. Il test non ha carattere selettivo: nel caso in cui uno studente non raggiungesse il punteggio minimo richiesto, avrà l’opportunità di ripeterlo in una data successiva o, in alternativa, di recuperare il debito formativo attraverso corsi integrativi attivati successivamente all’immatricolazione. Le modalità di accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Giurisprudenza” sono analoghe a quelle dei corsi di laurea triennale appartenenti alla macroarea umanistico-sociale.

I corsi di studio a numero programmato in ‘’Design per l’Industria Sostenibile ed il Territorio’’, ‘’Ingegneria Industriale’’, ‘’Tecniche per la bioedilizia’’, ‘’Produzione sementiera e vivaismo’’, ‘’Tecnologie per la gestione sostenibile dei sistemi zootecnici’’ e ‘’Conservazione e restauro dei bei culturali’’, per cui si prevede un massimo numero di immatricolazioni, hanno invece un test di ingresso dedicato con diverso regolamento e bando di iscrizione, ma sempre gratuito e sostenibile a distanza. Sarà possibile sostenere oltre il test dedicato al corso professionalizzante in “Tecnologie per la gestione sostenibile dei sistemi zootecnici” il 6 settembre e i test per i corsi in ‘’Design per l’Industria Sostenibile ed il Territorio’’, ‘’Ingegneria Industriale’’ e ‘’Tecniche per la bioedilizia’’ il 14 settembre. Riguardo il corso di laurea in “Produzione sementiera e vivaismo”, il 19 e 20 settembre p.v. sarà possibile sostenere rispettivamente prova scritta e prova orale. Per il corso in “Conservazione e restauro dei beni culturali”, la presentazione della domanda potrà essere effettuata entro le ore 18:00 del 10 settembre p.v., per maggiori informazioni il bando è consultabile all’indirizzo https://shorturl.at/hxzCX.

Per il corso di laurea interateneo con l’Università Foro Italico “Sport, benessere e attività motoria in ambiente naturale” e per il nuovo corso di laurea in “Scienze dell’educazione” interateneo con l’Università degli Studi di Roma Tre, sarà necessario sostenere i test, denominati rispettivamente TOLC-F e TOLC-SU, in modalità a distanza, offerti dal Consorzio Interuniversitario per i Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA). Maggiori informazioni sono disponibili sulle pagine https://tinyurl.com/y6rmp5wh e https://tinyurl.com/yc8k9vaf.

Sostenere i test è semplice: è sufficiente avere un computer con accesso a Internet, dotato di microfono e webcam. Tutte le istruzioni e le informazioni necessarie per prenotare i test sono disponibili al seguente link: http://unitusorienta.unitus.it/come-accedere/test-di-ingresso/. Gli studenti con disabilità e DSA possono richiedere supporto personalizzato scrivendo a inclusione@unitus.it.

Tutte le novità dell’offerta formativa, i servizi agli studenti e le numerose misure per il diritto allo studio adottate in favore della comunità studentesca e delle loro famiglie, saranno presentate in occasione delle giornate di Open Day previste il 12 Settembre prossimo per la sede di Viterbo, il 13 e 14 settembre rispettivamente presso i Poli di Civitavecchia e Rieti, durante le quali, sarà nuovamente possibile sostenere i test di ingresso per iscriversi ai corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico dell’Università degli Studi della Tuscia. Il programma completo dell’evento è disponibile alla pagina https://unitusorienta.unitus.it/open-day-settembre-2023/.