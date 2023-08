NewTuscia – ROMA – “La fiera mondiale campionaria del peperoncino di Rieti, arrivata alla dodicesima edizione, rappresenta per la nostra regione un motivo di orgoglio, poiché è diventata un riferimento a livello internazionale”. Così in una nota il presidente del consiglio regionale del lazio, Antonello Aurigemma, che ha partecipato a Rieti all’inaugurazione di questa manifestazione, alla presenza, tra gli altri, di assessori e consiglieri regionali, del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, del sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi.

“Desidero ringraziare la famiglia Rositani, organizzatori dell’evento, che in questi anni è cresciuto notevolmente – aggiunge Aurigemma – diventando un appuntamento molto atteso. Tali iniziative rappresentano anche occasioni utili per promuovere la nostra agricoltura, ricca di eccellenze e di prodotti di qualità, grazie alla professionalità delle aziende. Come regione, il nostro ruolo è quello di sostenere le imprese ed essere di supporto al settore agroalimentare, garantendo la qualità, tutelando e valorizzando i nostri territori”