Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – “Ci sono gli angeli con le braccia verso l’alto con una pergamena come per dire scrivete una preghiera che io la comunico alla nostra santa”.

E’ questa l’intenzione principale di Raffaele Ascenzi, ideatore di “Gloria”, al suo ultimo trasporto, prima di guardare al prossimo modello di Macchina di Santa Rosa di cui, già il 4 settembre a mattina, si saprà nome, caratteristiche ed ideatore.

“Ogni singolo elemento della Macchina è stato dedicato ad un facchino scomparso, ma quest’anno ho voluto aprire a tutti i viterbesi ed ai fedeli: chiunque può inviarmi il nome di un caro da inserire nella Macchina ed io sto provvedendo a scriverlo personalmente a mano“.

E’ questa la notizia che, Raffaele Ascenzi, ci dice in anteprima proprio mentre lo intervistiamo sotto “Gloria” mentre sta scrivendo a mano i nomi dei defunti indicati da centinaia di fedeli viterbesi. Il successo di questa iniziativa, tra bigliettini delle preghiere e, più recentemente, le targhette sulla Macchina dei defunti indicati dai viterbesi, è stata implementata proprio in ultimo da altri nomi che Ascenzi in persona scrive a mano direttamente sul suo modello uscente di campanile che cammina.