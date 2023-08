NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Questa mattina l’on. Emanuele Prisco, sottosegretario di Stato per l’Interno, accompagnato dall’On. Mauro Rotelli è venuto a Viterbo per una Visita ufficiale al Prefetto.

L’incontro si è svolto in prefettura alla presenza del Sindaco di Viterbo, del Presidente del Sodalizio dei Facchini, del Capofacchino, dei comandanti delle forze armate e di polizia della città impegnati nel comitato di ordine e sicurezza.

Il sottosegretario, dopo aver ascoltato le parole di benvenuto a lui rivolte ed aver salutato tutti i presenti ha ringraziato il Prefetto di Viterbo Antonio Cananà per il lavoro che sta svolgendo sulla città rispetto ai temi di competenza ed in particolare per gli sforzi profusi in vista del trasporto della Macchina di Santa Rosa del prossimo 3 settembre.

Al termine dell’incontro il Sottosegretario ha potuto raggiungere la macchina di Santa Rosa e conoscere, accompagnato dal Capofacchino ed il Presidente del Sodalizio, ideatore e costruttore oltre che ammirare dal vivo la meraviglia e la maestosità della Macchina.