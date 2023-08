La diva del pop con le creazioni Made in Tuscia

NewTuscia – VITERBO – Dopo Sarah Jessica Parker e molte altre celebrità internazionali, anche, diva indiscussa del pop e assoluta trendsetter in fatto di moda, sceglie di indossare una creazione Made in Tuscia concepita e firmata dalla designer. A Lisbona, in occasione del compleanno del figlio Rocco, ha sfoggiato, una borsa clutch nata nell’atelier di Caprarola, in provincia di Viterbo, luogo in cui Benedetta Bruzziches, il suo team e gli artigiani che si occupano delle realizzazioni hanno sede dal 2009.

Armonia è una clutch trasparente scolpita da un blocco di metacrilato e corredata da un sasso gioiello in ottone con cristalli incastonati a mano. La variante Tomorrow Never Dies, indossata da Madonna Louise Veronica Ciccone in arte Madonna, fa parte di una speciale limited edition di 16 pezzi che prevede una sfumatura a tre colori i quali si fondono l’uno nell’altro. L’aspetto diafano di Armonia è ottenuto grazie al paziente lavoro degli artigiani che la lucidano a mano fino a farle acquisire la trasparenza del vetro. Non si tratta soltanto di una borsa, ma di una vera opera d’arte numerata e prodotta in edizione limitata, come tutte le clutch più preziose firmate Bruzziches.

L’apprezzamento della star statunitense nei confronti del brand italiano ha dei precedenti e trova conferma anche nelle scelte della figlia Lourdes Leon, che aveva già catturato l’attenzione dei media indossando altri modelli Bruzziches. La scintillante Casper e l’iconica Vitty, infatti, sono comparse con Lourdes rispettivamente sul red carpet e l’afterparty del MET Gala 2021 a New York.