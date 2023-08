NewTuscia – VITERBO – Un proficuo incontro che apre prospettive di scambio tra Paesi e l’apertura di nuovi canali commerciali per le imprese reatine quello che si è svolto oggi nella sede di Rieti della Camera di Commercio di Rieti Viterbo e dal titolo “Gli scambi commerciali internazionali come reciproca opportunità”. Un confronto organizzato dalla Camera di Commercio di Rieti Viterbo e dall’Associazione organizzatrice della Fiera mondiale delle peperoncino, in collaborazione con l’Azienda speciale Centro Italia ed il supporto della Camera di Commercio di Roma in occasione della XII edizione della Fiera mondiale del peperoncino in corso a Rieti fino al prossimo 3 settembre – dove l’Ente camerale è presente con un proprio stand inaugurato ieri dal presidente Domenico Merlani e dal segretario generale Francesco Monzillo – e durante il quale istituzioni, associazioni di categoria, imprese e rappresentanti delle ambasciate di India, Messico, Vietnam e Angola hanno potuto dialogare sui punti di interesse dei relativi territori e sulle opportunità di business disponibili.

Moderati dal dirigente della Camera di Commercio Rieti Viterbo e direttore generale dell’Azienda Speciale Centro Italia, Giancarlo Cipriano, sono intervenuti il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, la presidente della Provincia di Rieti Roberta Cuneo, il vicepresidente vicario della Camera di Commercio di Rieti e Viterbo, Leonardo Tosti, il presidente dell’Associazione Rieti Cuore Piccante, Livio Rositani. A seguire le relazioni di Carlos García de Alba, ambasciatore del Messico, Neena Malhotra, ambasciatrice dell’India, Duong Hai Hung, ambasciatore del Vietnam, Maria De Fátima Domingas M. Jardim, ambasciatrice dell’Angola. Infine i rappresentanti delle associazioni di categoria: il direttore di Coldiretti Rieti, Giuseppe Casu, la direttrice Unindustria Rieti, Francesca Rosati, il direttore di Federlazio Rieti, Mauro Giovannelli, la presidente delegata Comitato Gestione e Sviluppo di Gemellaggi e Relazioni Internazionali, Elisabetta Occhiodoro, la presidente dell’Azienda Speciale Centro Italia e direttrice CNA Rieti, Vincenza Bufacchi, il presidente di Federalberghi Rieti e consigliere camerale Michele Casadei. Nel pomeriggio visita delle delegazioni ad alcune realtà imprenditoriali di eccellenza del territorio.

“Abbiamo scelto di organizzare questo incontro nell’ambito della dodicesima edizione della Fiera mondiale del Peperoncino che la Camera di Commercio Rieti Viterbo sostiene fin dalla prima edizione, e che rappresenta ormai da anni un appuntamento che porta nel nel nostro territorio migliaia di visitatori e appassionati rappresentando anche un’occasione importante di confronto tra delegazioni provenienti da tutto il mondo. – spiega il vicepresidente della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, Leonardo Tosti – Il filo conduttore è rappresentato dal peperoncino il cui consumo sta aumentando esponenzialmente in tutto il globo ed il cui commercio in qualche modo unisce anche i popoli creando importanti occasioni di scambio a livello culturale e anche su altri fronti commerciali. In questo senso la Camera di Commercio Rieti Viterbo è fortemente impegnata nella promozione degli scambi internazionali, anche attraverso l’intero Sistema camerale e la rete delle Camere di Commercio italiane all’estero con cui viene promossa la partecipazione delle imprese dell’Alto Lazio a fiere nazionali ed internazionali, oltre che tramite iniziative specifiche tra cui il progetto SEI – Sostegno Export Italia, promosso da Unioncamere ed a cui da diversi anni ha aderito la nostra Camera di Commercio, che mira ad aumentare il numero di imprese esportatrici reatine”.

A confermare questo crescente interesse per i mercati esteri ci sono i dati dell’ultimo Rapporto sull’economia dell’Alto Lazio presentato a luglio che mostra come il 2022 abbia fatto registrare un aumento del livello di esportazioni rispetto all’anno precedente, confermando la crescita della produzione e dei consumi dopo la negativa parentesi della pandemia da Covid-19. Un vero e proprio boom con le esportazioni cresciute a Rieti di oltre il 30% trainate da farmaceutica, macchinari ed apparecchiature e strumenti elettronici e di misura, con in forte crescita il settore delle pompe dosatrici che a Rieti annovera alcuni tra i più importanti player mondiali del comparto e che ha l’80% del proprio fatturato all’estero. Eccellenze quindi di particolare interesse per i rappresentanti dei Paesi intervenuti oggi e legate alla risorsa citata da tutte le istituzioni intervenute come punto di forza primario del Reatino: l’acqua.