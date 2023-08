NewTuscia – TARQUINIA – Il Basket Pegaso Tarquinia alla festa del quartiere Madonna dell’Ulivo. La società organizzerà venerdì 1° settembre, dalle 17, un torneo di tre contro tre sul campo di pallacanestro (via Aldo Moro) di fronte alla chiesa. Il torneo è riservato ai nati tra il 2008 e 2009, categoria under 15, e tra il 2010 e il 2011, categoria under 14.

“Abbiamo immediatamente accettato la proposta di partecipare. Aiutare i quartieri di Tarquinia nella buona riuscita di queste iniziative, che abbinano importanti ricorrenze religiose a momenti ludico-sportivi, fa parte della nostra funzione sociale – affermano dal Basket Pegaso Tarquinia -. Sarà un torneo improntato al puro divertimento e allo spirito della festa, che vedrà tanti ragazzi cimentarsi nel tre contro tre nelle due metà campo, con musica e street dance tipiche dei playground americani. Ringraziamo il parroco don Stefano Carlucci, per il gentile invito, e Cristina Vestita, che si è interessata personalmente nella realizzazione dell’evento”.