NewTuscia – TARQUINIA – Quest’anno gli eventi saranno tre ad allietare questo primo weekend di settembre dedicato alla musica “Dal tramonto all’alba”.

Si comincerà, come sempre, dall’ora del tramonto, venerdì 1settembre alle 19.30, quando le rovine del Porto Clementino si tingeranno di suggestivi colori pastello per avvolgere il gotha del Jazz rappresentato dal Marco Guidolotti Quartet che mentre si esibirà in questo concerto che vedrà Marco Guidolotti al sax baritono, Ettore Carucci al piano, Francesco Pierotti al contrabbasso ed Amedeo Ariano alla batteria. Allo specialissimo quartetto di musicisti si affiancherà poi eccezionalmente per l’occasione anche Fabrizio Bosso, musicista e compositore di fama internazionale, la cui tromba caricherà di un lirismo unico e prezioso le note della serata.

Seguirà a Tarquinia Lido la serale di sabato 2 settembre alle ore 21.30 con il Lisa Manara Trio, quando la voce di Lisa Manara verrà accompagnata dalla musica di Federico Squassabia alle tastiere, Paolo Rubboli al piano e Francesco Pierotti alla batteria.

Il raffinato tour musicale si concluderà poi alle prime luci dell’alba di domenica quando alle 5.45 all’Alberata Dante Alighieri il concerto all’alba di Ian Melrose con la sua chitarra accompagnerà il pubblico verso l’addentrarsi del giorno, in cui si dissolveranno lentamente le ultime note di questa specialissima rassegna musicale.

Un evento inserito nell’Etruria Musica Festival, con il Patrocini della Città di Tarquinia.