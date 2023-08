NewTuscia – BLERA – Si è appena conclusa la IV edizione del premio Enrico Zarletti al palazzo Lattanzi di Blera creato e curato da Ugo Bongarzoni . All’interno dell’evento il poliedrico critico d’arte ha voluto fortemente un piccolo premio gastronomico dedicato al gelato artigianale locale. Il prodotto è stato sottoposto, in maniera anonimo, al giudizio di una severa giuria composta da 6 bambine di circa 9 anni che hanno avuto anche il compito di consegnare i trofei ai vincitori.

Lo spoglio delle schede del concorso di pittura e scultura ha richiesto l’opera di ben quattro persone e circa quattro ore di lavoro ininterrotto. I vincitori della sezione pittura : 1) Gianna Cafaro (176 voti) 2) Mauro Vitale (173 voti) 3) Simonetta Pantalloni (164 voti) 4) Enrico De Sisto (114 voti). I vincitori della sezione scultura : 1) Bernardino Balzi (232 voti) 2) Gianluca Merlonghi (218 voti) 3) Sergio Valeri (146 voti) 4) Sante Chizi e Nara Zarletti ( a pari merito con 125 voti).

Il critico ha consegnato ai cantanti lirici Gustavo German Oliva (tenore) e Lucia Elisa Medina (Soprano) il premio Euterpe UB 2023 per l’eccellenza in campo musicale ed il premio Bongarzoni alla Carriera Artistica all’artista Alessandro Sarnà per evidenti meriti e risultati in campo artistico.