Dal tramonto del venerdì all’alba di domenica tre concerti in trentasei ore

NewTuscia – TARQUINIA – Uno straordinario, ultimo weekend per chiudere una stagione straordinaria, l’ennesima, di musica di alto livello: tra il primo e il tre settembre Tarquinia vive tre imperdibili appuntamenti per salutare l’edizione del ventennale dell’Etruria Musica Festival. Tre concerti che riassumono a pieno l’essenza della rassegna, mescolando l’esperienza sensoriale della musica con l’atmosfera suggestiva delle location e dei momenti.

Venerdì primo settembre a partire dalle 19 e 30, a Porto Clementino, il Marco Guidolotti Quartet, con la presenza eccezionale di Fabrizio Bosso alla tromba, accompagnerà lo spettacolo del sole calante sul mare di Tarquinia con l’ormai tradizionale Concerto al Tramonto: uno dei più noti sassofonisti del panorama italiano assieme al suono inconfondibile e alla ricchezza melodica di un virtuoso della tromba per una serata memorabile.

Prima, però, della tradizionale chiusura con il concerto all’alba, sabato 2 settembre arriva a Tarquinia Lido la passione per la musica africana di Lisa Manara che, con il suo trio, si esibirà alle 21 e 30 nell’area eventi di Tarquinia Lido.

Infine, all’alba di domenica 3 settembre, sarà la chitarra di Ian Merlose a incantare gli spettatori dell’Alberata Dante Alighieri in attesa che, nello splendido scenario che affaccia sui colli etruschi, sorga il sole. Merlose presenta “From Celtic Roots to New Acoustic Guitar”, con inizio dell’esibizione alle 5 e 45.

L’edizione 2023 dell’Etruria Musica Festival è realizzata con il patrocinio del Comune di Tarquinia e del Comune di Cerveteri, con il contributo del Fondo Pittori, Scultori, Musicisti, Scrittori e Autori Drammatici dell’INPS e della Fondazione CaRiVit, in collaborazione con la prestigiosa società di concerti OCM Orchestra da camera di Mantova ed il Conservatorio “G. Briccialdi” di Terni.