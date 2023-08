Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Nella serata di domani 31 agosto la Processione con la statua del Santo Patrono Sant’Egidio Abate per le Vie della città e la Benedizione dei Gonfaloni e degli Arcieri delle 7 Contrade nella Chiesa Concattedrale di Santa Maria Assunta, con la prima partecipazione del nuovo parroco don Augusto Mascagna, inaugureranno i festeggiamenti religiosi in onore del Santo e la 52 edizione dell’Ottava di Sant’Egidio.

Abbiamo chiesto alla Rettrice dell’Ente Ottava Medievale di Orte, Elisabetta Giannelli, quale sarà il motivo dominante dell’Edizione di quest’anno e quali saranno le manifestazioni di maggiore rilevanza e significato di questa edizione 2023.

Elisabetta Giannelli : “ Lo scorso anno, l’Ente Ottava Medievale, ha invitato lo spettatore ad alzare gli occhi al cielo e a sognare, quest’anno invece propone un viaggio dentro sé stessi, per riappropriarsi, in modo consapevole, della propria corporeità. “Ridere tristemente e lietamente morire” è il titolo della 52° edizione dell’Ottava di Sant’Egidio. Il Medioevo, è un’epoca di contraddizioni e contrapposizioni, una continua tensione tra condanna e glorificazione. In questa edizione vogliamo quindi celebrare proprio quella dualità racchiusa nel corpo, tra carne e spirito, tra ragione e passione, contrapposizioni che accompagnano l’uomo fin dall’alba dei tempi.

La LII edizione, non si propone quindi di narrare le grandi gesta di cavalieri idealizzati, ma pone al centro delle tematiche sviluppate l’uomo medievale comune, l’uomo come corpo macchina, l’uomo diviso tra spiritualità e passione, tra repressione e santificazione. Un uomo che lavora, capace di abbandonarsi al riso e ai piaceri carnali. Il Medioevo è un’epoca contrassegnata, da guerre, carestie e pestilenze, ma al contempo costellata da forti cambiamenti sociali e da innovazioni. Un grande paradosso: religione ed esoterismo, monaci e meretrici, streghe ed inquisizione, condanna della sessualità e temi erotici in novelle e storie. Riso e pianto sono due emozioni estreme correlate, sono le due facce della stessa medaglia, quella del sentire umano e più in generale del senso della vita che va di pari passo con quello della morte. Le vie del paese saranno allietate da giullari e menestrelli, capaci di far ridere, ma al contempo riflettere sul gusto dolce-amaro della vita. Le sette Taverne, faranno abbandonare i forestieri ai peccati di gola, in un’atmosfera totalmente goliardica e gaudente. Il ritmo dei tamburi e delle cornamuse, invoglierà i corpi a lasciarsi andare in un ballo frenetico e liberatorio. Corpi, capaci di rompere le regole, ma al contempo, in grado di disciplina ed autocontrollo, come quelli degli arcieri, degli sbandieratori e dei trampolieri. Nella Piazza, giochi popolari faranno tentare la sorte ed il fuoco, brucerà come le passioni umane. Fiore all’occhiello di questa edizione sono le conferenze, tenute da esperti di fama nazionale ed internazionale. La Dottoressa Barbara Frale, il Professor Franco Cardini ed il Professor Tommaso di Carpegna Falconieri, insieme ad altri storici, approfondiranno la tematica portante, sviscerandola nei suoi vari aspetti. Dei momenti di interesse culturale e storico, trattati in modo semplice ed immediato per essere fruibili da un pubblico variegato. Alcune conferenze, poi, lasceranno i palazzi convenzionali e referenziali per essere svolte in giardini e location di interesse storico ed archeologico. “

Dall’atmosfera suggestiva delle antiche tradizioni emerge il messaggio di una comunità che intende riscoprire i valori culturali del proprio passato, per proporli ai numerosi ospiti della Città e per trarre nuovi stimoli e prospettive di aggregazione sociale e di convivenza umana. In occasione dell’Ottava di S. Egidio, il Centro Storico offre il meglio della sua millenaria storia.

Nell’ambito del turismo e delle manifestazioni di rievocazione storica, il ruolo del volontariato culturale, con le attività di rievocazione storica, di presentazione di testi e ricerche storico-archeologiche, con le visite al Ninfeo Rupestre e Orte Sotterranea rappresentano validissimi strumenti di promozione della città di Orte, e della Tuscia viterbese.

Il programma del fine settimana dell’Ottava di Sant’Egidio

Giovedì 31 Agosto.

17:00 ◆ ARS ◆

La devozione del Cireneo “Luci e ombre nella processione del Cristo Morto”. Apertura Mostra fotografica ➢ Chiesa di Santa Croce – Piazza del Popolo

17:30 ◆ ARS ◆

Inaugurazione del nuovo quadro di Sant’Egidio

➢ Chiesa di Santa Croce – Piazza del Popolo

21:30 ◆ CELEBRANDA ◆

Solenne Processione con la statua del Santo Patrono Sant’Egidio Abate

➢ Vie della città

22:30 ◆ CELEBRANDA ◆

Benedizione dei Gonfaloni e degli Arcieri delle 7 Contrade

➢ Chiesa Concattedrale di Santa Maria Assunta

Venerdì 1 Settembre Memoria di Sant’Egidio

11:30 Messa Solenne ➢ Chiesa Concattedrale di Santa Maria Assunta

18:00 / 20:00 Animazione per bambini a cura della Soc. Coop. Sociale La Giocosa ➢ Piazza Senatore Manni

18:30 Concerto della Banda Musicale Città di Orte ➢ Piazza della Libertà 21:30 Super Star Show Multitribute Band (con Roy Paladini vincitore di Tali e Quali Show 2023)➢ Piazza della Libertà

Posti a sedere su prenotazione – Informazioni e prenotazioni presso l’ufficio della Proloco – Piazza della Liberta’ 21:30 “A tutto liscio” con Samuele Biribicchi ➢ Terrazza Giardino –

Tavoli su prenotazione – Informazioni e prenotazioni c/o TIZIO BAR tel. 0761 1935837

“A tutto Liscio” evento realizzato grazie al contributo di “Ortana Asfalti”. 23:30 Grande Tombola Montepremi 1.750,00 euro➢ Piazza della Libertà. 24:00 Giochi di luce➢ Piazza della Libertà

Sabato 2 Settembre

10:00 ◆ ARS ◆

“Luci e ombre nel Medioevo – Ridere tristemente e lietamente morire”

Concorso di pittura estemporanea

➢ Vie e piazze della città

11:00 ◆ CULTURALIA ◆

“Il Soratte montagna sacra da San Silvestro al monachesimo medievale”

Conferenza della Prof.ssa Linda Salini, del Prof. Gianni Lazzari e della Dott.ssa Tatiana Melaragni

➢ Palazzo Vescovile – Via Giulio Roscio

17:00 ◆ HILARITAS ◆

“Lo Giostrar con l’arco” Gara di tiro con l’arco a squadre, tra giovani contradaioli

➢ Piazza della Libertà

Posti a sedere su prenotazione – Informazioni e prenotazioni presso l’ufficio della Proloco – P.zza della Libertà

a seguire:

◆ HILARITAS ◆

“Di cuochi maldestri, frati furbetti e giovani innamorati”. Alla scoperta del Decamerone: letture animate e giochi per bambini dai 5 anni in su, a cura della libreria Il Gorilla e l’Alligatore e della Soc. Coop. Sociale La Giocosa

➢ Piazza della Libertà

17:30 ◆ CULTURALIA ◆

“Ridere e piangere sul medioevo” conferenza del Prof. Tommaso di Carpegna Falconieri

➢ Palazzo Vescovile – Via Giulio Roscio

19:00 ◆ ARS ◆

“Luci e ombre nel Medioevo – Ridere tristemente e lietamente morire ”

Premiazione concorso ➢ Museo Civico Archeologico – Via Gerolamo Savonarola

20:00 ◆ CIBARIA ◆ Apertura taverne

22:00 ◆ MIRABILIA ◆

“Disfida a suon di tamburo” Gara tra i Musici delle Sette Contrade di Orte

➢ Piazza della Libertà

Posti a sedere su prenotazione – Informazioni e prenotazioni presso l’ufficio della Proloco – Piazza della Libertà

Diretta TV su Tele Orte, can. 77 e in streaming su www.teleorte.it

23:30 ◆ HILARITAS ◆ ➢ Piazza della Libertà

Domenica 3 Settembre

10:00 “Trofeo delle Sette Contrade”

Gara Podistica organizzata dall’ASD “Atletica di Orte”. Partenza e arrivo in Piazza della Libertà

12:30 “Moto incontro Sette Contrade città di Orte”

Passaggio dei motociclisti, organizzato dal Moto Club Orte

13:00 ◆ CIBARIA ◆ Apertura taverne

17:00 ◆ MIRABILIA ◆

“Giochi di bandiere” Esibizione dei Piccoli Sbandieratori delle Sette Contrade di Orte

➢ Piazza della Libertà

17:30 ◆ CULTURALIA ◆

”I dialetti dal medioevo ad oggi, dalla Toscana a Roma passando per Orte”

Conferenza a cura del Prof. Paolo D’Achille e della Prof.ssa Miriam di Carlo

➢ Palazzo Vescovile – Via Giulio Roscio

18:00 ◆ HILARITAS ◆

“Lo Giostrar de li Borghi – DecaLudos…o quasi” giochi popolari tra squadre del territorio con Messer Boccaccio

19:00 ◆ MIRABILIA ◆

Lezione didattica sui rapaci a cura dei Falconeri del Re

➢ Terrazza Giardino – Via dei Giardini

20:00 ◆ CIBARIA ◆ Apertura taverne

22:00 ◆ CELEBRANDA ◆

“Giuramento del Podestà” Cerimonia del Giuramento e dono dell’anello

d’argento

A seguire, in onore del Podestà

◆ MIRABILIA ◆

Spettacolo di falconeria a cura dei “Falconieri del Re”

➢ Piazza della Libertà

Posti a sedere su prenotazione – Informazioni e prenotazioni presso l'ufficio della Proloco – Piazza della Libertà

23:00 ◆ MIRABILIA ◆

“Il rituale” spettacolo a cura della Compagnia I Buffoni di Corte

➢ Piazza della Libertà

23:30 ◆ HILARITAS ◆ ➢ Piazza della Libertà