NewTuscia – VITERBO – Dietro le storie strazianti dei centri di accoglienza c’è sempre condensata una pesante nube di disperazione, incertezza del domani e paura del futuro. E’ forse questa la storia di Mamadou, originario della Guinea, fuggito da un centro di accoglienza nel viterbese. Sorpreso a vagare nudo e scalzo sotto la pioggia, è stato trovato sotto lo studio dell’avvocato Giuseppe Picchiarelli che, attraverso un lungo post su Facebook, ha raccontato la vicenda: “Questa mattina sotto il mio studio trovo sdraiato in terra un bambino , completamente nudo e scalzo, mentre fuori diluviava e non era affatto caldo. Mi avvicino , chiedo se stesse bene, si alza, si avvicina a me e cominciamo a parlare. Mi dice che si chiama Mamadou e che è fuggito di casa. Fortunatamente in studio avevo un costume che avevo comprato per mio nipote sbagliando taglia e glielo metto , mentre un ragazzo che lavora in un negozio vicino gli fa indossare una maglietta così da ripararlo dal freddo del primo mattino. Nel frattempo lo faccio entrare e mi racconta di avere sei anni , che a settembre sarebbe andato a scuola e tante altre cose . Cerco di tranquillizzarlo poi lo prendo in braccio e gli dico che forse sarebbe stato il caso di tornare a casa perché la mamma era sicuramente preoccupata. Mi risponde di non volerci andare perché aveva paura che lo avrebbe picchiato. Intanto arriva la polizia e l’autoambulanza che avevamo prudenzialmente contattato e anche loro si sono prodigati per portare indumenti e calore umano. Mamadou è probabilmente tornato nel centro da cui era fuggito ma non riesco a togliere dalla mente il suo sguardo perso nel vuoto tra paura e smarrimento e il fatto che sia potuto accadere che un bambino di sei anni cammina nudo e scalzo sotto la pioggia in una delle vie centrali più trafficate di Viterbo a quell’ora senza che nessuno si sia fermato. Mamadou è invisibile perché la sua fragile esistenza ci richiama alle nostre responsabilità sbattendocele in faccia , Mamadou è un fantasma che i tanti onesti cittadini che a quell’ora attraversavano Viterbo hanno preferito non vedere, girando il capo dall’ altra parte. Buona vita, piccolo Mamadou, anche se in questo squallido mondo non sarà facile.”

Il legale viterbese ha prontamente avvisato le forze dell’ordine e soccorso, in quel lasso di tempo, il bimbo impaurito e infreddolito. Nel frattempo è stata avvertita la madre che ha sostenuto di non essersi minimamente accorta dell’allontanamento del bimbo. Denunciata per abbandono di minore, spetta ora agli inquirenti indagare sugli eventuali maltrattamenti ricevuti dal bambino.