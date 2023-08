NewTuscia – VITERBO – Una visita guidata nel cuore di Viterbo, con varie tappe dove godere di dettagliatissime ricostruzioni 3D attraverso i visori per la realtà virtuale, per ripercorrere l’evoluzione della città e alcuni degli eventi più significativi della sua storia.

Vedremo la Piazza del Plebiscito e la Macchina di Santa Rosa, assistiremo all’assassinio di Enrico di Cornovaglia nella Piazza del Gesù e, infine, saremo testimoni del Conclave più lungo della storia…

Questa visita guidata con il supporto della realtà virtuale è organizzata da VR Back o the Past, specializzata in Tour VR a Roma e Viterbo. I progetti VR Back to the Past si avvalgono dell’esperienza di Carlo Cestra, Senior CG Artist che dagli anni ’90 produce contenuti multimediali per la televisione e il cinema, e che ha collaborato con alcuni dei più importanti programmi e canali di divulgazione scientifica (SuperQuark, Passaggio a Nord Ovest, Cinecittà Luce, Rai e Rainbow-CG e molti altri). Firma tutte le ricostruzioni utilizzate da VR Back to the Past durante i suoi Tour.

Vuoi provare? DOMENICA 10 SETTEMBRE 2023, ORE 11 / SABATO 30 SETTEMBRE 2023, ORE 11 PRENOTAZIONI: per WhatsApp o chiamando il numero +39.347.0705602

COSTO: 20€/persona MAGGIORI INFORMAZIONI: www.vrbacktothepast.com