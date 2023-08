NewTuscia – VITERBO – Nell’ultimo Weekend di agosto, i carabinieri di Viterbo sono stati impegnati per il controllo del territorio, accrescendo come di consueto il numero dei servizi e dei controlli posti in essere, tanto nei centri abitati quanto nelle arterie stradali ove è maggiore il flusso di turisti, diretti o semplicemente in transito nella Tuscia lungo.

Perciò in tutta la provincia, nel fine settimana sono state controllate circa 450 persone e più di 256 veicoli, ed effettuate svariate sanzioni per violazioni amministrative, intervenendo in diverse occasioni tra cui spicca quanto avvenuto nel Sud della Provincia.

A Castel Sant’Elia infatti i militari dell’Aliquota Radiomobile durante il controllo della circolazione individuavano un 38enne del posto alla guida del proprio ciclomotore in evidente stato di alterazione psicofisica. sottoposto agli accertamenti previsti con l’etilometro, questi è risultato positivo con valori pari a 1,52 gr/l., vale a dire oltre il triplo del limite di legge consentito.

I carabinieri di Nepi invece denunciavano all’autorità giudiziaria una persona per furto aggravato; le indagini scaturite a seguito di un intervento effettuato nei giorni precedenti nel quale un cittadino segnalava il malvivente intento a frugare all’interno di un ciclomotore e che, vistosi scoperto, si dava precipitosamente alla fuga. l’attività di indagine svolta dai militari consentiva di risalire ad un 41enne romano, sul conto del quale contestualmente venivano avviate le procedure per l’emissione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Nepi.

PRESUNZIONE DI INNOCENZA

Il soggetto indagato è persona nei cui confronti vengono fatte indagini durante lo svolgimento dell’azione penale; nel sistema penale italiano la presunzione di innocenza, art 27 Costituzione, è tale fino al terzo grado di giudizio e la persona indagata non è considerata colpevole fino alla condanna definitiva.