NewTuscia – MONTEFIASCONE – Dopo un periodo di forte promozione della propria attività, con il grande Torneo di Cupramontana e il mese di agosto dedicato alle partite tra genitori e figli, Sabato 2 settembre, a partire dalle 16, si svolge l’evento clou di questa importante fase di potenziamento del settore giovanile del baseball e softball montefiasconese: l’OPEN DAY sul campo, al quale seguirà la possibilità per chi lo vorrà, di provare gratuitamente per tutto il mese di settembre.

Il Sabato ha assicurato la partecipazione Flavia Carletti, l’atleta giallo-verde che si è affermata nel softball nazionale giungendo fino alla medaglia d’oro come terza base della nazionale Under 23, a conferma dell’attenzione del Montefiascone verso il softball e il primo gruppo di promettenti atlete.

Quindi sabato, dalle ore 16 alle 19, tutti i ragazzi e le ragazze nati tra il 2010 ed il 2018 potranno provare a battere e tirare le palle di baseball e softball, mentre i genitori potranno ricevere tutte le informazioni utili per iniziare un periodo di prova e poi decidere se iscrivere i propri figli. Novità importante in questo momento è la possibile partecipazione anche dei nuovi arrivati, alla Coppa Lazio in due categorie adatte a loro, Esordienti e Minibaseball, mentre la società assicura una quota di iscrizione contenuta, per facilitare le famiglie.

“Invitiamo a provare i nostri sport – ha dichiarato il Tecnico Roberto Ballarotto – sapendo che il nostro obiettivo principale è una crescita sana dei ragazzi, per il piacere di condividere con loro la nostra passione sportiva. E l’entusiasmo con il quale sono state giocate le partite Genitori-Figli, ci conforta nel continuare su questa strada. Questo perché per raggiungere questo scopo il nostro percorso prevede Il divertimento, perché è fondamentale per la socialità; Il rispetto delle regole, per imparare a collaborare in gruppo; L’attività fisica, necessaria per una crescita equilibrata e sana.”

La società asseconda con attenzione la competitività naturale dei ragazzi, senza ansie ed eccessi agonistici, mentre si impegnano per dare il meglio, ma sempre con il sorriso sulle labbra.

All’OPEN DAY sono state invitate anche le due società di Viterbo, Rams e Viterbo Baseball, e il presidente del Comitato Regionale Federbaseball.