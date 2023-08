Sarebbe quanto mai opportuno mettere da parte almeno per Santa Rosa l’odio verso questa città, che non si manca occasione di dipingere come sporca, gretta e ignorante, e verso questa amministrazione, che da prima delle elezioni è stata bollata come la peste.

NewTuscia – VITERBO – Se pur di attaccare la Sindaca si arriva ad attaccare Santa Rosa e il Trasporto, significa aver perso la lucidità di comprendere cosa è giusto e cosa è sbagliato per Viterbo. O semplicemente fregarsene, di cosa è giusto per Viterbo.

Chiariamo. Nessun Trasporto si è mai fatto con l’autorizzazione comunale. Semplicemente perché per “autorizzazione” si intende una licenza di pubblico spettacolo, esattamente quella che viene rilasciata per un concerto o una partita di calcio. Nessun sindaco e nessuna amministrazione l’ha mai fatto. E non è mai stata rilasciata nessuna licenza perché la manifestazione non è mai stata, fino ad oggi, inquadrata come pubblico spettacolo ma sempre come manifestazione religiosa. Fine della storia.