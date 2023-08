NewTuscia – VITERBO – Nello scorso fine settimana personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Viterbo, nell’ambito di specifici servizi finalizzati alla repressione del commercio illegale di sostanze stupefacenti, a seguito di attività info-investigativa ha tratto in arresto a Viterbo, in flagranza di reato, per detenzione di droga un 34enne italiano. I poliziotti hanno notato l’autovettura segnalata transitare con andatura sospetta, motivo per il quale procedevano a controllo della stessa nei pressi del centro commerciale “Tuscia”.

A seguito di perquisizione personale del soggetto a bordo, gli agenti hanno rinvenuto, celati nei pantaloni, oltre 40 grammi di cocaina che sono stati sequestrati. L’uomo è stato arrestato per detenzione di stupefacenti e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo che coordina le indagini, sottoposto alla misura cautelare in carcere.

Ieri l’arresto è stato convalidato e l’indagato è stato rilasciato con sottoposizione alle misure cautelari dell’Obbligo di Presentazione alla Polizia Giudiziaria e dell’Obbligo di Dimora. L’indagato è stato arrestato in fase di indagine preliminare, fatto salvo il principio della presunzione di innocenza.