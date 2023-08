NewTuscia – TARQUINIA – Dopo il rientro dalla Croazia, ieri giornata speciale per il nostro pilota vetrallese Francesco Puocci che ha partecipato all’evento organizzato dall’associazione sportiva di Tarquinia.

Tanta la partecipazione da parte di curiosi e appassionati che hanno avuto modo di vedere le moto che Frank utilizza per i vari campionati di rally.

Complimenti al Presidente del motoclub locale Marco Brunori ed alla amministrazione comunale per la scelta della location e per l’organizzazione dell’evento. Attendiamo ora di essere coinvolti nella preparazione per il rally in Spagna, a cui Frank parteciperà fine settembre.

Effepi racing