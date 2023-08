NewTuscia – GROTTAFERRATA – A partire da domani pulizia straordinaria delle strade di Grottaferrata e interventi di monitoraggio sul territorio a seguito dei venti forti e della situazione di maltempo in corso e prevista per i prossimi giorni.

Questo il risultato della riunione tecnica convocata questa mattina dal Sindaco Mirko Di Bernardo, alla quale hanno preso parte il Comando della Polizia Locale, la Protezione Civile, la Sarim e l’Ufficio Ambiente.

“Diverse strade sono state ricoperte da aghi di pino e foglie a causa dei venti forti, una situazione che può comportare dei rischi per la viabilità, soprattutto per i pedoni – spiega il Sindaco –. Per questo motivo già da domani partiranno una serie di interventi di pulizia straordinaria delle strade volti a mettere in sicurezza il territorio. In arrivo anche ulteriori interventi su griglie e caditoie, già oggetto di intervento nei giorni scorsi, che proseguiranno con un monitoraggio continuo. Ringrazio tutti i partecipanti alla riunione tecnica per l’immediata disponibilità”.

Le raccomandazioni alla cittadinanza pubblicate sul sito istituzionale a seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile: https://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/primopiano